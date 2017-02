Câmara inicia trabalhos nesta quarta e presidente vê ano com grandes desafios em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Câmara inicia trabalhos e presidente vê ano com grandes desafios

A Câmara de Vereadores de Fátima do Sul abre no próximo dia 15 de fevereiro, os trabalhos legislativos de 2017, conforme estabelece o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município. A sessão será às 09h da manhã.

A sessão será comandada pelo vereador Ermeson Cleber Mendes (PT), eleito para o cargo de presidente da Casa no biênio 2017-2018, no dia 1º de janeiro deste ano, logo após a solenidade de posse.

O Presidente d Legislativo em Fátima do Sul, vereador Ermeson Cleber Mendes, recebeu a reportagem do Fátimaemdia, e adiantou que será um ano de grandes desafios, mas também de expectativas de grandes conquistas à população através da discussão de temas importantes, em busca de melhorias e qualidade de vida para a população de Fátima do Sul.

O retorno marca também a estreia dos sete novos vereadores eleitos em outubro de 2016 para um mandato de quatro anos. São eles: José Michel Gomes (PDT), Ezequiel Ferreira (PDT), Diego Candido Batista (SD) e Darcio Losano (DEM). Compõem ainda os parlamentares reeleitos: Jairo Fernandes (PSDB), Ronaldo do Lanche (DEM), Nelson Pisano (PR), João Hermes Pieretti (DEM), Luiz Cordeiro (PSDB) e Cleison José Souza (PSC), 2º suplente que ocupou a vaga deixada por Wagner da Garagem (PR) e Nilson Prado (PR), que se tornaram Secretários Municipais de Obras e Gestão, respectivamente.