Câmara inicia trabalho da nova legislatura nesta quarta-feira no município de VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS -

A Câmara Municipal de Vicentina estará iniciando suas atividades referente ao ano Legislativo 2017 nesta quarta-feira dia 15 de fevereiro. Haverá uma sessão solene com abertura as 20 horas, com a presença de todos Vereadores, Prefeito Municipal, Vice Prefeito Municipal e Secretários municipais e demais autoridades do Município.

Segundo o Presidente José da Silva Machado, Duda do PR, a cerimônia será simples, mas contara com a presença de todos, pois assim teremos certeza que o povo do Município estarão do lado dos políticos e que irão acompanhar os trabalhos do poder Legislativo que terão as melhores das intenções em prestarem bons serviços a nossa comunidade, disse Duda.

A Câmara Municipal de Vicentina que começa nesta quarta feira uma nova legislatura teve uma renovação considerável, tendo em vista que dos nove Vereadores eleitos para os próximos quatro anos mais da metade são novatos.

Assim ficou composta a casa: José da Silva Machado PR, Eliaquin Shaustt PMDB, Petruça Lourenço PMDB, Juraci Rodrigues de Carvalho PMDB, Leopércio Nantes PR, Cícero PDT, Jacira Dias PDT, José Pereira PSDB e João Ribeiro (Coquinho) PSL. Destes Presidente José da Silva Machado DUDA Pr, Presidente, Vice Presidente João Ribeiro (Coquinho) PSL Vice Presidente, Eliaquin Shaustt PMDB Secretario e Petruça Lourenço PMDB Vice Tesoureira.