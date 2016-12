Câmara homenageia Promotor de Justiça por serviços prestados em GLÓRIA DE DOURADOS

Promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira recebe homanagem dos vereadores de Glória de Dourados

Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS aprova e entrega Moção de Congratulação ao Promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Glória de Dourados.

Victor Leonardo de Miranda Taveira, Natural de Goiânia-GO, Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina.

Victor Taveira realizou um belo trabalho no município, serviços sociais com asilo, lar do menor. Apoiou o projeto do Aterro Sanitário, trabalhou junto com Conselho Tutelar, realizou trabalho com os jovens com tema: “Voto vendido, Futuro perdido”. Realizou audiência pública sobre a pulverização aérea de agrotóxico e apoiou projeto de recuperação do córrego dois de junho, e outras ações voltadas para o bem da população gloriadouradense.

È com satisfação que a Câmara Municipal de Glória de Dourados, vem, oportunamente, apresentar e aprovou esta moção ao Promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira.

Assinam a propositura os vereadores; Antonio Tomaz de Aquino Júnior – PROS, Aribaldo Bispo dos Santos – PROS, Cícero Calado da Silva – PDT, Cristiane Amaral Klén – PROS, Delma Ponciano FerrarI – PR, Edgar Yamato – PSDB, Jose Bispo de Souza – PR, Sebastião Pereira – PSDB e Walid Aidamus Rasslan – PMDB.

O Presidente do Legislativo gloriadouradense Edgar Yamato afirmou, “é com muita satisfação que estamos homenageando o Promotor de justiça Victor Taveira, que nunca mediu esforços para trabalhar em prol da população, em especial a classe menos favorecida, e os pequenos produtores rurais. Sempre que acionado atuou de forma consistente e foi em busca de soluções visando um resultado que possa suprir as necessidades da população num todo”. Conclui Edgar

Fotos Adauto Dias / glorianews