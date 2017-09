Câmara homenageia Cirene Passarine e vereadores destacam ações de ex-primeira dama de Deodápolis

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Câmara homenageia Cirene Passarine e vereadores destacam ações de ex-primeira

O Legislativo Municipal de Deodápolis iniciou a sessão desta terça, dia 12 de setembro, prestando uma homenagem a ex-primeira dama de Deodápolis, Cirene Passarine Martins. Ela faleceu neste ultimo domingo quando cometeu suícidio. A noticia causou uma grande comoção na cidade. O sepultamento de Cirene ocorreu na manhã desta segunda. Um grande numero de pessoas acompanhou o cortejo.

"Peço a todos que de pé, façam um minuto de silêncio em homenagem a nossa Amiga Cirene!" disse o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles. "Uma grande amiga nos deixou. O nosso municipio em luto presta as justas homenagens a nossa Professora e Ex-Primeira Dama, Cirene Passarine Martins. Uma pessoa que sempre buscou ajudar a todos e que nunca se permitiu deixar de ajudar os mais necessitados!" disse o Presidente em dado momento da sessão.

"Não dá para acreditar nesta realidade. Uma pessoa que sempre se esforçou em ser o melhor que podia ser e sempre ajudou muitas pessoas. É com o coração dolorido que prestamos esta homenagem. A familia da ex-primeira dama, Cirene, fica aqui o nosso desejo de que Deus console e acalme os seus corações neste momento de dor!" disse o Vereador Cicero Tanajura.

"A Cirene era uma pessoa com um coração gigante. Quando vi, o tanto de pessoas a pé seguindo o cortejo do funeral da nossa amiga, me senti muito tocado. Aquilo foi uma homenagem. Uma forma de prestar homenagens a nossa amiga Cirene!" destacou o Vereador Juninho Lima.

"Quero aqui externar os meus sentimentos a estas familias que sofrem com o luto. Já tive caso de suícidio em minha familia e sei como é dificil perder uma pessoa desta forma!" disse o Vereador Francisco Eusébio.

Outras Homenagens

Ainda na mesma sessão, foi apresentado uma Moção de Pesar em nome do Vereador Givaldo que prestou sua homenagem ao jovem Wueslley Junior de Souza Silva. O jovem foi vitima fatal em um grave acidente registrado no ultimo sábado, entre os distritos de Vila União e Porto Vilma em Deodápolis. "Infelizmente, um jovem alegre e cheio de vida perdeu a sua vida. Através desta moção de pesar, quero deixar as minhas condolências a familia que hoje sofre a sua perca. O Wueslley foi aluno da E.E. Porto Vilma. Eu tive a oportunidade de dar aulas a ele por 3 anos!" disse Givaldo.