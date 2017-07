Câmara faz balanço semestral e Presidente destaca ações dos vereadores em Glória de Dourados

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Vereadores da Câmara de Glória de Dourados

GLÓRIA DE DOURADOS - O presidente e vereador da Casa de Leis do município de Glória de Dourados, Milton Cesar Gomes (PP), destacou como “positivo” os trabalhos dos vereadores que compõem o Legislativo Municipal de Glória de Dourados neste primeiro semestre de trabalhos.

Para Milton Cesar Gomes “Miltinho”, um dos principais pontos conseguidos por essa legislatura, é a presença do público durante as sessões ordinárias da Câmara, que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19h no Plenário das Deliberações.

“Estamos trabalhando forte e focado em tentar solucionar a grande demanda que tem da nossa população, fomos eleitos por eles e devemos sim lutar por suas reivindicações diárias de cada um. Uma das nossas grandes conquistas, é a presença da população nas sessões ordinárias, um povo ordeiro e que sabe ouvir atenciosamente cada vereador que usa da palavra durante as sessões”, enfatizou o presidente.

Segundo Milton Cesar, a Câmara é parceira do Poder Executivo, mas não vai se omitir em fazer cobranças e melhorias para a população Gloriadouradense “Nós somos a voz do povo aqui nesses microfones todas as segundas-feiras, fomos eleitos pelo povo e vamos honrar nossos compromissos com cada um eleitor, por isso não podemos nos omitir nas cobranças. Hoje temos casos críticos que precisam ser resolvidos, sabemos das dificuldades, mas o prefeito municipal tem que tomar algumas providências urgentes em nosso município”, enfatizou ele.

Miltinho destacou também a luta de cada vereador na busca de verbas com seus deputados e também da harmonia entre os nove vereadores e também com o Poder Executivo Municipal “Quero agradecer a cada vereador desta Casa de Leis, que de forma ordeira e pacífica, discute com ética todos os debates que temos na tribuna e também a união entre os nove na busca de recursos através de seus deputados para o melhor da nossa querida Glória de Dourados. Não poderia deixar de destacar também a harmonia que temos com o prefeito Aristeu Nantes, que na medida do possível nos atende em nossas reivindicações”, finalizou Miltinho.

FORAM APROVADOS

Emendas (01), Projeto de Lei do Executivo (11), Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo (05), Moção (02), Indicações (119), Requerimentos (24), Projetos de Lei Legislativo (01).

OS NOVE VEREADORES

A mesa diretora é formada por: Presidente: Milton Cesar Gomes PP, Primeiro vice-presidente: José Bispo de Souza PR, Segundo vice-presidente: Carmo Felismino dos Santos PV, Primeiro Secretário: Aribaldo Bispo dos Santos PROS, Segundo Secretário: Julio Cleverton dos Santos PT, e Mauricio Marques PSB, Sebastião Pereira PSDB, Claudia Regina Marangoni PSDB e Rosane Espindola Barros PEN.