Câmara envia a 05 deputados federais pedindo emendas para atender Hospital da SIAS de Fátima do Sul

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Câmara envia a 05 deputados federais pedindo emendas para atender Hospital da SIAS

FÁTIMA DO SUL - A Câmara Municipal de Fátima do Sul, sobre a presidência do vereador Ermeson Cleber Mendes (PT), teve a apresentação e aprovação de 06 (seis), proposituras, apresentadas pelos vereadores da Casa de Leis.

Uma propositura dessas apresentadas e aprovadas, foi de autoria e assinatura dos 11 nobres vereadores da Casa de Leis, onde na oportunidade os 11 vereadores pediram para que fosse encaminhado ofício com cópia da presente Indicação aos Deputados Federal Elizeu Dionizio, Vander Loubet, Henrique Mandetta, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, sugerindo que viabilizem através de emenda Parlamentar recursos destinados a atender o Hospital do SIAS de Fátima do Sul.

Os vereadores autores do requerimento são eles: Ermeson Cleber Mendes (PT), José Michel Gomes (PDT), Ezequiel Ferreira (PDT), Diego Candido Batista (SD), Darcio Losano (DEM), Jairo Fernandes (PSDB), Ronaldo do Lanche (DEM), Nelson Pisano (PR), João Hermes Pieretti (DEM), Luiz Cordeiro (PSDB) e Cleison José Souza (PSC).

PROPOSITURAS APROVADAS NA SESSÃO

INDICAÇÃO – Ronaldo do Lanche - O Vereador que subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora na forma Regimental, que encaminhe ofício com cópia da presente Indicação a Secretária Municipal de Saúde senhora Priscila Gazolla, sugerindo que providencie um micro ônibus para levar até o Hemocentro de Dourados uma vez ao mês as pessoas interessadas em doar sangue.

REQUERIMENTO - Ronaldo do Lanche - O Vereador que este subscreve com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora após ouvir os nobres Pares, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, solicitando que coloque vigia diurno e noturno na Praça do BNH, Horto Florestal atrás do BNH e no Cemitério Municipal.

REQUERIMENTO – Cleison Cavalcante - O Vereador que este subscreve, com apoio do Vereador subscrito, Requer a Mesa Diretora após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe expediente com cópia do presente Requerimento ao Ilustre Secretário Estadual de Obras Públicas e Transportes, senhor Marcelo Migliolli, solicitando o patrolamento, cascalhamento e compactação do trecho da Rodovia MS 278, entre o mini anel viário de Fátima do Sul e o córrego São Francisco, na divisa dos Municípios de Fátima do Sul e Caarapó.

REQUERIMENTO – Ezequiel Ferreira - O Vereador que este subscreve com o apoio do Vereador subscrito, Requer na forma Regimental após ouvir os nobres Pares, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, solicitando a construção de cobertura (tipo passarela) da entrada até os prédios das Escolas Municipais São Francisco e CAIC e a construção de calçada na parte de frente a creche.

REQUERIMENTO – Diego Carcará - Diego Carcará - Pediu para que fosse enviado expediente com cópia do presente Requerimento ao Deputado Estadual, Herculano Borges, solicitando que viabilize através de emenda parlamentar a aquisição de um veículo utilitário para atender o Município de Fátima do Sul, no transporte de pessoas que precisam de exames ambulatoriais e de tratamento médico em outros centros.