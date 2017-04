Câmara divulga resultado do Processo Seletivo em FÁTIMA DO SUL

EDITAL 11/2017- DIVULGA CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Presidente da Câmara Municipal, Emerson Cleber Mendes, por intermédio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado instituído pelo Edital 01/2017 com as alterações feitas, conforme consta do ANEXO deste Edital.

O prazo para interposição de recursos é de 01 (um) dia útil, nos termos do que estabelece o Titulo 9. do Edital 01/2017.

Fátima do sul, 12 de abril de 2017

Emerson Cleber Mendes

PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EDITAL 01/2017

ANEXO I DO EDITAL 11/2017 – DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL POR CARGOS

CLASS. INSC. CONTÍNUO- COPEIRO PROVA PONTOS TOTAL Dt. Nasc. Idade 1º 291 VERGINIA COUTINHO CAPILÉ 34 20 54 25/10/69 47 2º 330 GISELI ALVES DE OLIVEIRA 38 10 48 10/10/80 37 3º 340 JOSÉ HENRIQUE MARTINS MENEZES 38 10 48 09/03/99 18 4º 10 AMANDA SOUZA DE ANDRADE 36 10 46 03/09/96 21 5º 318 ANDREIA PATRICIA SOARES DE CASTRO 36 10 46 23/09/93 24 6º 2 FRANCIELE HOTERMANN LOPES 36 10 46 23/03/88 29 7º 549 FRANCIELLE RODRIGUES SANTOS 36 10 46 30/11/94 22 8º 365 KARINA SIMÕES HENRIQUE 36 10 46 19/11/93 23 9º 438 MARIA MADALENA RIBEIRO S.VERONESE 36 10 46 29/04/74 43 10º 63 ALESSANDRA GARCIA DE MAURO 34 10 44 13/06/84 33 11º 504 FERNANDA ALEXANDRE CAETANO 34 10 44 07/03/83 34 12º 3 IANÁ MARIA RODRIGUES 34 10 44 04/05/93 24 13º 268 MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO 34 10 44 15/04/66 51 14º 319 MARLI FERREIRA DA SILVA 34 10 44 01/08/73 44 15º 345 NÁDIA PEREIRA DA SILVA 34 10 44 08/03/96 21 16º 259 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 32 10 42 07/09/80 37 17º 421 ANA CRISTINA SOUZA MOREIRA 32 10 42 22/07/87 30 18º 126 ANDRÉIA MARIA DA SILVA 32 10 42 09/06/87 30 19º 20 DIENEFFER ALVES DOS SANTOS 32 10 42 11/12/95 21 20º 77 ENI MARIA DE OLIVEIRA 32 10 42 08/05/89 28 21º 224 FABIANA APARECIDA CIRINO DOS SANTOS 32 10 42 22/08/79 38 22º 347 KELLI CRISTINA DE LIMA 32 10 42 19/03/82 35 23º 402 ROBERTA RUCHDESCHEL 32 10 42 31/07/84 33 24º 524 DALVINA DA SILVA DIAS MENEZES 30 10 40 12/02/86 31 25º 393 ELENA ROMERO 30 10 40 21/07/69 48 26º 181 ELIZABETE AZEVEDO DA SILVA CEZÁRIO 30 10 40 11/07/78 39 27º 326 LEIDIANE NASCIMENTO SANTANA 30 10 40 29/12/88 28 28º 263 MARLENE BORGES RIQUELME MARTINS 30 10 40 24/12/60 56 29º 81 MIRIAN VELANIA DE OLIVEIRA SILVA 30 10 40 18/09/78 39 30º 162 LUCILENE MARTINS DOS SANTOS 28 10 38 28/11/77 39 31º 179 LUCINEI DA SILVA MORAES 28 10 38 17/01/74 43 32º 508 MARIA IZABEL FERREIRA SILVA 28 10 38 07/09/70 47 33º 157 ANISIA SOUZA DOS SANTOS 26 10 36 25/10/79 37 34º 353 AUREA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 26 10 36 08/01/79 38 35º 233 CLAUDIA P.F.SOBRINHO ESPÍNDOLA 26 10 36 117 36º 496 DILMA DE BRITO 26 10 36 05/11/70 46 37º 101 ELIZABETE MARIA DE SOUZA 26 10 36 29/01/73 44 38º 72 FERNANDA SANTOS 26 10 36 08/10/92 25 39º 462 IVETE SILVA DOS SANTOS 26 10 36 08/12/70 46 40º 552 IVONE DA SILVA SARKIS 26 10 36 07/01/78 39 41º 180 NAIR SIMÕES DINIZ 36 36 12/09/72 45 42º 534 VIVIANE ROSA DA SILVA 36 36 20/03/85 32 43º 444 WALÉRIA MACIEL DE SOUZA 36 36 18/02/87 30 44º 295 CAROLINE ALVES DE MORAIS 24 10 34 18/07/95 22 45º 165 ELIZABETE LOURENÇO FERREIRA 24 10 34 02/09/74 43 46º 22 JAQUELINE FERNANDES DA SILVA LIMA 34 34 23/04/90 27 47º 239 KEILA FERREIRA MENEZES 24 10 34 05/02/81 36 48º 578 ROZARIA DOS SANTOS 34 34 04/09/68 49 49º 364 ROSIMEIRE DOS SANTOS CALDEIRA 24 10 34 08/04/83 34 50º 17 SIMONE DO NASCIMENTO SILVA 34 34 14/01/89 28 51º 33 TÁCIA ALINE LIMA SANTANA 34 34 16/01/91 26 52º 349 CAROLINA LEDESMA RAMOS 32 32 11/01/94 23 53º 247 CÉLIA MOREIRA PONCIANO 22 10 32 07/04/76 41 54º 139 ELENICE DA CRUZ SILVA 32 32 27/05/90 27 55º 271 ELIAS RENATO COSTA DE ALMEIDA 32 32 06/01/92 25 56º 202 ELISSANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 32 32 31/12/82 34 57º 166 ÉRIKA ISABELY DE OLIVEIRA SANTOS 32 32 07/08/98 19 58º 542 JULIO MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA 32 32 12/01/98 19 59º 252 LUZIA FERNANDES FERREIRA 32 32 21/01/66 51 60º 301 MARCIA CORREIA DOS SANTOS 32 32 22/03/77 40 61º 403 TATIANE SILVA DOS SANTOS 32 32 14/09/88 19 62º 332 FÁBIO RODRIGO ROCHA FARIA 30 30 12/10/86 30 63º 277 IVANILDA CELESTINO ROSA 30 30 02/06/75 42 64º 245 IZABEL VIEIRA RAMOS 30 30 02/08/67 50 65º 183 VERA LÚCIA DE SOUZA 30 30 08/06/78 39 66º 42 CLAUDETE DE BARROS RODRIGUES 28 28 21/09/69 48 67º 229 JACQUELINE DO NASCIMENTO FARIAS 28 28 15/08/81 36 68º 280 LARISSA SEVERINO DA SILVA 28 28 01/12/89 27 69º 164 MARIA APARECIDA GOÉS DA SILVA 28 28 17/08/77 40 70º 600 LIVIA OLIVEIRA MACHADO 26 26 20/03/87 30 71º 473 SOLANGE CARDOSO DOS SANTOS 26 26 18/02/78 39 72º 264 TAYMARA DA SILVA DUARTE 26 26 11/08/93 24 73º 21 VALDENI DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 26 26 20/05/77 40 74º 190 ELAINE CRISTINA DA SILVA 24 24 02/08/75 42 75º 45 ÉRICA FERREIRA VARGAS 24 24 26/08/96 21 76º 127 MAIARA DIAS SARKIS BAPTISTA 24 24 16/01/90 27 77º 351 VALDELICE SOUZA DOS SANTOS 24 24 08/07/75 42 78º 9 APARECIDA IVANI DA SILVA BERLOFA 22 22 16/08/75 42 79º 584 ILMA JOAQUINA DA SILVA 22 22 16/08/1975 45 80º 299 JACIRA DE OLIVIERA SILVA FIGUEIREDO 12 10 22 06/06/80 37 81º 6 KÁTIA BRAGA 22 22 08/03/84 33 82º 386 MARIA CAVALCANTE DE SOUZA 22 22 17/03/87 30 83º 472 SOLANGE BATISTA DOS SANTOS 22 22 05/10/76 41 84º 47 MARIA APARECIDA VAREIRO ARÉVALO 20 20 23/03/89 28 85º 320 VIVIANE LIMA DE MORAES 20 20 04/05/88 29 86º 306 JULIANA ROSA FERREIRA 18 18 02/06/83 34 87º 36 ADRIELI ALVES DOS SANTOS 17 17 07/12/96 20 88º 471 IVONETE SANTOS RAMOS 16 16 02/09/67 50 89º 53 JOSÉ RONALDO PEREIRA FARIA 16 16 17/03/77 40 90º 214 VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 16 16 10/08/74 43 91º 5 GILSON LOURENÇO MACHADO 14 14 27/12/72 44 92º 475 ALINE FERREIRA DE ARAUJO 0 0 0 20/12/95 21 CLASS. INSC. CONTÍNUO/SERVENTE PROVA PONTOS TOTAL Idade 1º 287 MARISA MARTINS DA COSTA 34 10 44 26/06/79 38 2º 315 ELIDEISE DA SILVA RODRIGUES MARQUES 32 10 42 01/09/82 45 3º 82 NÁDIA MENEZES MACHADO 32 10 42 16/02/97 20 4º 270 JOSEFANIA FIRMINO DOS SANTOS 30 10 40 19/11/86 35 5º 483 SUELEN DUARTE NUNES DA SILVA 30 10 40 11/07/95 22 6º 150 JUCICLEIDE MACHADO DA CRUZ 26 10 36 13/09/65 52 7º 71 MARIA DE FÁTIMA LIMA 26 10 36 13/04/95 22 8º 218 ELIZANGELA ELIAS BREGANTINO 34 34 31/07/79 38 9º 233 CLARICE FIRMINO ROBERTO 30 30 11/09/74 43 10º 99 CLAUDIA ALINE ALVES MOREIRA 30 30 09/06/82 35 11º 97 LEILA MOREIRA DA SILVA FREITAS 30 30 04/05/83 34 12º 295 APARECIDA CATARINA LOPES DE BRITO 28 28 09/07/72 45 13º 132 GRACIELY VIEIRA FAGUNDES 28 28 14º 337 CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA 16 10 26 12/12/88 28 15º 307 VALDILENE BEZERRA DE SOUSA 12 10 22 10/10/90 27 16º 353 ANNE KELY DA SILVA CÂMARA 20 20 28/03/96 21 17º 587 RUTE SUELI MARTINS RODRIGUES 20 20 20/02/68 49 CLASS. INSC. ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO PROVA PONTOS TOTAL Dt. Nasc. Idade 2º 57 ROSÂNGELA DA SILVA 36 10 46 15/07/83 34 1º 406 EVERALDO MENDONÇA SANTOS 36 10 46 27/09/92 25 3º 216 DAMARIS DE OLIVEIRA PASTOR 34 10 44 28/03/94 23 4º 521 ALESSANDRA CARDOSO DE SOUZA MOREIRA 32 10 42 14/01/82 35 5º 348 SUZANI ANGELA DE SOUZA 32 10 42 13/09/90 27 6º 511 JULIANA KAROLINE CAETANO 30 10 40 22/08/88 29 7º 375 MARCIANA CASTANHARO PEGORARI MORAES 30 10 40 16/11/89 27 8º 578 ARIANE DUARTE SOBRINHO 30 10 40 11/06/90 27 9º 567 DEISE FARIAS 26 10 36 08/04/71 46 10º 495 KELI BARBOSA DA SILVA 36 36 23/10/83 33 11º 361 GECIELI DE OLIVEIRA SILVA 26 10 36 09/02/89 28 12º 580 ARIANE DE SOUZA VIEIRA 26 10 36 24/09/91 26 13º 240 CAROLINE EMANUELE TIAGO DOS SANTOS 36 36 13/04/94 23 14º 413 RANIELI DA SILVA MATOS 36 36 02/07/95 22 15º 221 WILZA CARLA RIBEIRO SANTOS 24 10 34 19/09/79 38 16º 265 MARCIO BALEIRO BUTARELLO 24 10 34 08/08/82 35 17º 44 MARCOS JACSON DE SOUZA 24 10 34 10/03/83 34 18º 302 RAPHAEL FERREIRA VELASQUEZ 34 34 10/03/83 34 19º 156 CAIQUE ALVES OLIVIO 34 34 25/02/94 23 20º 561 MARTA NEIVA DOS SANTOS VASCONCELOS 24 10 34 08/08/95 22 21º 74 ROSANGELA DA SILVA LANZA 24 10 34 09/08/95 22 22º 370 JOSÉ AUGUSTO BORGES ALVES 24 10 34 19/04/97 20 23º 120 VALDENIR SARAIVA 22 10 32 14/11/59 57 24º 144 EVERTON BEZERRA DE LIMA 32 32 08/07/79 38 25º 262 EMILENE DA SILVA LIMA, 22 10 32 24/03/86 31 26º 537 MARIELLI MARANGÃO ROCHA 22 10 32 03/10/90 27 27º 118 MAYRA NASCIMENTO MOTA SOARES 32 32 21/05/91 26 28º 387 MARCUS HENRIQUE LANDEIRA 32 32 07/08/91 26 29º 324 ANNA CRISTHINA SILVA DINIZ 22 10 32 08/11/91 25 30º 272 LUCAS CAPILÉ SILVA 32 32 11/03/94 23 31º 109 KARINE DA SILVA ARTEMAN 32 32 01/05/94 23 32º 312 LUCAS DE ARAUJO SABARANI 32 32 28/07/94 23 33º 138 LETÍCIA ROMERO BARIVIEIRA 32 32 05/12/95 21 34º 269 GABRIEL ISSAO DECION MIYASHITA 32 32 10/09/96 21 35º 408 GIOVANA DE OLIVEIRA SANTOS 32 32 04/03/97 20 36º 490 REGIANE DA SILVA COUTO 30 30 01/11/85 31 37º 203 CÍNTIA VICENTE DA SILVA 30 30 29/07/92 25 38º 433 JOÃO LEONEL MEDINA RAMOS 20 10 30 21/10/93 23 39º 385 FELIPE CHAGAS FAQUES 30 30 07/07/94 23 40º 294 GISELE THIBES DE MORAES 30 30 07/07/94 23 41º 199 BEATRIZ CAROLA DOS SANTOS 30 0 30 26/04/97 20 42º 369 MARTA DIAS DA SILVA 18 11 29 27/10/78 38 43º 110 CLÉIA ANITA ESTEVES LEME 28 28 04/02/65 52 44º 207 LUZINETE PEREIRA MARCOS 18 10 28 26/09/68 49 45º 182 ANDRÉIA APARECIDAORNELLAS DE SOUZA 14 14 28 24/05/72 45 46º 470 ELIZANGELA ANASTACIO PADILHA 18 10 28 06/09/79 38 47º 200 CARLA CAROLA COSTA SENSEVE RAMSDORF 28 28 06/12/80 36 48º 289 FERNANDA DE OLIVEIRA SOARES 18 10 28 01/02/82 35 49º 565 CLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA 28 28 26/09/83 34 50º 197 RONI AILSON STEFANES BECKER 28 28 19/07/88 29 51º 196 SANDRO LÚCIO GOMES MOREIRA 28 28 23/05/89 28 52º 466 JÉSSICA DOS SANTOS FRANCO GOMES 28 28 02/06/90 27 53º 447 TAÍSA DOS SANTOS SOUZA 28 28 14/12/90 26 54º 309 ROSEVÃNCIA CHAPIN DE OLIVEIRA 28 28 08/06/91 26 55º 85 ALINE JÉSSICA DE LIMA 28 28 14/11/91 25 56º 211 MARCOS VINICIUS JACONETTE DE SOUZA 28 28 09/12/92 24 57º 92 ANA CAROLINA DE CASTRO PIVETTA 28 28 21/10/93 23 58º 391 TAMIRES SANTOS TASSINARI 28 28 07/02/95 22 59º 467 EVELYN ANASTACIO ROMEU 28 28 15/04/97 20 60º 215 JULIA LETICIA DOS SANTOS FRANCO 28 28 08/08/97 20 61º 538 JAKELINE SCHUINDT FERNANDES 28 28 15/11/98 18 62º 103 CÁSSIO CAVALCANTE SANTANA 28 28 09/02/99 18 63º 457 ANDRÉ HIROSHI HASSEGAWA 26 26 26/02/83 34 64º 531 CÍNTIA RODRIGUES BARBOSA 26 26 17/09/87 30 65º 16 LUIZ GUILHERME COSTA 26 26 14/12/89 27 66º 313 QUETLIN FEITOSA 16 10 26 11/09/90 27 67º 325 MARISA APARECIDA FERREIRA ALVES 26 26 17/07/93 24 68º 134 MARIANA CLARA DE SOUZA E SILVA 26 26 08/10/93 24 69º 367 CÍCERO LOPES JUNIOR 26 26 12/02/94 23 70º 217 LAURO ANDREI DE SOUZA SILVA LEITE 26 26 11/07/94 23 71º 529 TAMIRES DOS SANTOS SOUZA 26 26 18/09/95 22 72º 435 FÁBIO SILVA DO NASCIMENTO 26 26 26/03/97 20 73º 579 JOYCE SAMPATI RIBEIRO 26 26 03/06/97 20 74º 102 IURI ALEXANDRO ANDRADE CARDOSO 26 26 05/04/99 18 75º 478 LEONILDA DOS SANTOS LÍRIO 24 24 28/07/72 45 76º 436 HERLOQUE RODRIGUES ESTEVES 24 24 02/03/75 42 77º 135 MARISA TEIXEIRA DOS SANTOS 24 24 01/06/79 38 78º 548 ELTON OLIVEIRA BARBOSA 24 24 08/08/80 37 79º 69 ALINE DE OLIVEIRA YÁRZON 24 24 20/05/85 32 80º 95 FAGNIR BRITO CHAVES 24 24 09/12/85 31 81º 58 WILLIAN YOSHIHIRO YASUNAKA 24 24 22/05/86 31 82º 425 DHIONE TITO DOS SANTOS 24 24 05/03/88 29 83º 389 DENIZE DEBORA DALEFFI 24 24 06/03/88 29 84º 142 JOSELIA PONTES DA SILVA 24 24 24/07/88 29 85º 129 ANA PAULA DE LIMA MESSIAS 24 24 20/12/88 28 86º 220 MAICON JONAS DIVIESO DE OLIVEIRA 24 24 08/09/91 26 87º 331 PÂMELA BARROS DE LIMA 24 24 16/12/93 23 88º 344 LAIS DOS SANTOS RIBEIRO 24 24 01/12/95 21 89º 246 FERNANDA RAMOS DA SILVA 24 24 13/06/96 21 90º 281 JULLYA ANGELO CORDEIRO DA SILVA 24 24 21/11/97 19 91º 158 FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA 24 24 26/12/97 19 92º 494 VICENTE FREIRE DA SILVA 22 22 16/07/62 55 93º 172 LUCIMAR VENCIGUERRA DE OLIVEIRA 22 22 07/10/79 38 94º 368 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA 22 22 18/03/91 26 95º 489 MILENA MACEDO DE ALMEIDA 22 22 11/06/93 24 96º 124 LAIS FERNANDA MACHADO ANDRADE 22 22 01/12/93 23 97º 19 TATIANE SALES DOS SANTOS 22 22 04/02/97 20 98º 94 MELISSA ELI NAKASHIMA 22 22 16/12/97 19 99º 141 GUILHERME RODRIGUES DE FRANÇA 22 22 29/08/98 19 100º 586 MARIA TANIA SANTOS CUNHA 20 20 09/04/75 42 101º 499 ALEX FAGUNDES MACEDO 20 0 20 23/10/87 29 102º 414 ALINE ALMEIDA DOS SANTOS 20 0 20 25/01/88 29 103º 61 ELIZANGELA CRISTINA JAQUES DE ALMEIDA 20 20 14/05/92 25 104º 125 JULIANA DANIELA SANTOS MOURA 10 10 20 15/09/92 25 105º 582 PATRÍCIA REGINA DA SILVA MARTINS 20 20 16/12/92 24 106º 78 JAINE DE LIMA SILVA 20 20 05/11/93 23 107º 154 WESLEY RAFAEL TALHARI DA SILVA 20 20 08/12/93 23 108º 545 LEIDIANE MENANI WOLFE 20 20 21/02/95 22 109º 153 DIEGO CARVALHO DANTAS 20 20 04/08/95 22 110º 191 PATRÍCIA DA SILVA 20 20 17/10/98 18 111º 441 VALDIR ANTONIO DE CESERO 18 18 22/06/63 54 112º 32 APARECIDA TRANZITA DE LIMA 18 18 01/02/75 42 113º 522 LEANDRO OLIVEIRA CABUATAM 18 18 12/03/82 35 114º 258 ROBERTA EUFRÁSIO GALINDO 18 18 03/10/83 34 115º 251 LILIANA FERNANDES FERREIRA 18 18 22/04/86 31 116º 68 JULIANA GARCIA DE MAURO 18 18 04/09/87 30 117º 14 CINTIA MARTINS DA SILVA 18 18 05/11/88 28 118º 66 FELIPE GOMES ZANON 18 18 20/04/89 28 119º 564 ANDERSON PEREIRA DA SILVA 18 18 20/10/89 27 120º 219 DANIELE HEGETO CARDOSO 18 18 24/11/90 26 121º 591 GABRIELLY SIMPLÍCIO DIAS 18 18 22/12/94 22 122º 300 RODRIGO DE ASSIS ROSO 18 18 04/07/96 21 123º 159 DANIELA BORGES FONSECA 18 18 08/09/97 20 124º 96 RENAN JUNIOR DE OLIVEIRA ALENCAR 18 18 16/09/97 20 125º 241 ANTONIO MARCIO FEITOSA FILHO 16 16 08/12/65 51 126º 261 ELISMAR DA COSTA PEREIRA BARROSO 16 16 01/06/77 40 127º 465 ELISANGELA DA SILVA MATOS 16 16 19/07/78 39 128º 428 CÉLIA KIEL DA SILVA 16 16 13/11/79 37 129º 39 THIAGO OLIVEIRA BARBOSA 16 16 19/01/87 30 130º 571 PAULA MAIARA SILVA NUNES 16 16 15/08/88 29 131º 327 JULIEZY DA SILVA DUARTE 16 16 04/01/92 25 132º 189 MAINE SANTANA MACEDO 16 16 03/03/94 23 133º 4 GEIZIANE ANGELA AZEVEDO 16 16 31/07/96 21 134º 267 RODOLFO MAMÉDIO DOS ANJOS 16 16 23/01/97 20 135º 420 LARIZA DE OLIVEIRA ZANATTA CRAMOLISK 16 16 12/05/97 20 136º 116 GRAZIELE SIRIACO GUIMARÃES 16 16 27/08/98 19 137º 512 MARLI VOLOBUEFF GONÇALVES 14 14 10/08/77 40 138º 52 JULIANA CRISTINA BRITO 14 14 13/10/92 24 139º 282 GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 14 14 25/04/95 22 140º 104 MAYRA NUNES DA SILVA 14 14 29/12/96 20 141º 151 GABRIELA MELO DA SILVA OLIVEIRA 14 14 07/06/97 20 142º 594 KATIELLE FREITAS DE OLIVEIRA 12 12 08/11/94 22 143º 373 ROSANA PORTUGAL DUARTE 10 10 29/10/86 30 144º 206 ALINE APARECIDA VICENTE DA SILVA 10 10 09/03/89 28 CLASS. INSC. TELEFONISTA PROVA PONTOS TOTAL Dt. Nasc. Idade 1º 32 SONIA MARIA TORRES RODRIGUES NOIA 24 25 49 24/08/67 50 2º 31 ANDRÉIA PORTO DA SILVA 34 10 44 29/05/82 35 3º 383 DIRCE APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO 32 10 42 23/02/63 54 4º 187 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA 30 10 40 18/01/95 22 6º 374 JOICE CAROLINE FERREIRA BARCELÁ 28 10 38 12/04/93 24 5º 115 ELLEN TAMARA DE OLIVEIRA 28 10 38 26/11/97 19 7º 111 EMELINE CRISTINA DA SILVA LEME 26 10 36 18/11/88 28 8º 15 PRISCILA FERREIRA DA SILVA 26 10 36 25/09/89 28 9º 544 SUELLEN RODRIGUES MARTINS 36 36 20/01/96 21 10º 449 ANA PAULA SOUZA MENDES 24 10 34 05/06/78 39 11º 366 LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS 24 10 34 01/10/92 25 12º 105 JHULIANE RODRIGUES FERREIRA 24 10 34 26/02/95 22 13º 477 ERIK VINICIUS GREGÓRIO LIMA 34 34 31/07/95 22 14º 392 YARA GABRIELA QUEIROZ VILHAGRA 34 34 18/10/98 18 15º 486 MAYARA FREITAS DA SILVA 32 32 12/04/95 22 16º 222 ROBERTA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 20 10 30 30/01/71 46 17º 114 ELIZANGELA BARROSO DO NASCIMENTO BUENO 20 10 30 31/01/77 40 18º 407 ALINE BORGES FRANÇA 30 30 12/06/93 24 19º 516 MARINETE SOARES MATOS SILVA 20 10 30 12/08/96 21 20º 8 NEIDE MARIA BRAGA DA SILVA 28 28 19/08/74 43 21º 380 SOLANGE MACIEL DE SOUZA 28 28 12/08/90 27 22º 76 NAIARA CAMILA SANTOS QUIRINO 28 28 27/01/92 25 23º 440 DIEGO LEONARDO SIMÕES PATERNEZE 28 28 30/01/95 22 24º 415 IZABELA BORGES CRAMOLISK 28 28 23/06/98 19 27º 310 RICARDO ROSA FERREIRA 26 26 28/11/78 38 28º 230 SANDRA REGINA DOS SANTOS ZAGOLINO 26 26 13/07/79 38 25º 83 ELAINE CRISTINA RIBEIRO ALVES 26 26 22/02/89 28 26º 93 MARGARETE KEIKO KAKU OKUDA 26 26 17/01/96 21 29º 55 ROZIMEIRE PEREIRA SANTOS KOCH 24 24 06/07/79 38 30º 73 ADRIANA FARIA E SILVA 24 24 25/03/85 32 31º 160 EDNA ZANDONA DA SILVA 24 24 08/05/87 30 32º 106 JÉSSICA RENATA DA SILVA 14 10 24 26/05/93 24 33º 488 ELLEN MÁSSILA DIAS 24 24 01/04/95 22 34º 382 DIONEY WILLIAN CABRAL DA SILVA 24 24 26/07/95 22 35º 514 JÚLIA VICTÓRIA DE OLIVEIRA 24 24 19/12/95 21 36º 487 JOICE FAGUNDES DOS SANTOS 24 24 08/01/98 19 37º 54 CRISTIANE MARTINS BARBOSA 22 22 08/07/79 38 38º 404 DAYANE FERREIRA MACHADO 22 22 25/12/95 21 39º 137 ROSANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 22 22 26/02/88 29 40º 308 MÁRCIA LOZANO DE OLIVEIRA 20 20 31/03/75 42 41º 393 -B RENATA APARECIDA GOTARDI 20 20 17/02/82 35 42º 227 GRAZIELLE CARVALJHO BRASIL 20 20 07/11/94 35 43º 546 ANA CLÁUDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA 20 20 19/09/87 30 44º 458 KÁTIA PRADO DOS SANTOS 20 20 23/05/90 27 45º 87 FABIANA ADELICE ESCALANTE CAVALCANTE 20 20 17/11/90 26 46º 326 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA 20 20 26/09/91 26 47º 461 ROSÂNGELA SILVA TEIXEIRA 20 20 19/04/92 25 48º 283 KÁTIA DE QUEIRÓZ FREITAS 20 20 22/10/96 20 49º 528 ROSELI VIEIRA DA SILVA 18 18 25/11/73 43 50º 296 ELZA DOS SANTOS 18 18 01/11/74 42 51º 304 ROSELY DA SILVA ANDRADE 18 18 04/02/77 40 52º 505 SUELY ALVES PALMEIRA 18 18 20/06/77 40 53º 297 JÉSSICA DA LUZ SOUZA 18 18 19/11/82 34 54º 520 FRANCIELI CALIXTO LIMA 18 18 17/08/88 29 55º 429 ANA PAULA SANTOS RAMOS SCHIAVO 18 18 08/02/90 27 56º 184 DIANA MACHADO PEREIRA 18 18 14/10/90 26 57º 334 TAMIRES ANTONIASSI 18 18 10/06/91 26 58º 518 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 18 18 28/05/97 20 59º 56 IZABEL DUCATTI SOARES 18 18 28/05/97 20 60º 525 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 16 16 11/09/78 39 61º 290 CRISTINA TORRES 16 16 20/04/84 33 62º 554 NEILE MAIARA NUNES DOS SANTOS 16 16 04/04/91 26 63º 316 DANIELA GONÇALVES BERTO 16 16 28/03/95 22 64º 439 KARINE MENDES AIALA 16 16 24/08/95 22 65º 192 MATHEUS ANDRÉ DE SOUZA ORNELLAS 16 16 05/11/98 18 66º 491 LAURENIR FIDELIX INACIO RODRIGUES 14 14 08/11/70 46 67º 163 LUZIA ALMEIDA NOGUEIRA 14 14 25/03/76 41 68º 11 CLEIDE MARIA BRAGA 14 14 19/08/78 39 69º 515 SUELLEN CRISTINA BASTOS MARCOLINO 14 14 15/12/80 36 70º 256 SANDRA PEREIRA COTRIM 14 14 14/03/82 35 71º 195 ANA PAULA DA SILVA 14 14 16/03/82 35 72º 570 KELLY SARKIS SOARES SILVA 14 14 20/08/96 21

CLASS. INSC. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PROVA PONTOS TOTAL Dt. Nasc. Idade 1º 228 AMANDA XAVIER JACOB 36 10 46 01/12/96 20 2º 148 SÔNIA DOS SANTOS ROSA 36 10 46 20/11/86 30 3º 379 ANA CLAUDIA DE ANDRADE PIRES DOS SANTOS 34 10 44 31/10/83 33 4º 254 GEOVANI OLIVEIRA BARROS 34 10 44 17/10/97 19 5º 573 MARIELI LOPES DA SILVA 34 10 44 16/06/93 24 6º 273 ALESSANDRO DE LUCA PEREIRA 42 42 20/03/72 45 7º 430 ELAINE SANTOS MOREIRA 32 10 42 03/12/85 31 8º 435 REJANE LEONEL DE OLIVEIRA 32 10 42 02/06/84 33 9º 133 VÂNGELA REGINA ROCHA DIAS MACIEL 30 10 40 08/03/79 38 10º 107 ROSÂNGELA GOES DA SILVA SOARES 26 10 36 08/03/79 38 11º 232 MARCOS AURÉLIO MATTOS DE FRANÇA 24 10 34 30/10/68 48 12º 481 MICHEL MARTINS DE SOUZA 24 10 34 03/09/94 23 13º 530 ADRIANO DOS SANTOS BRAMBILLA 32 32 20/02/97 20 14º 108 ALINE DE SOUZA LEGAL 32 32 30/05/91 26 15º 419 ANA CLAUDIA DA SILVA PUPO 32 32 31/03/87 30 16º 446 CRISLAINE BARBOSA DE SÁ 32 32 19/03/90 27 17º 541 DAIANE VANESSA ALVES PEREIRA 32 32 23/09/88 29 18º 18 ROSIVANIA FERREIRA DA SILVA 32 32 19/04/95 22 19º 176 APARECIDO LA ROSA FERREIRA 30 30 26/11/96 20 20º 5L3 JADE PAULA DA SILVA PEIXOTO 30 30 31/01/94 23 21º 115 KATIELEN DOS SANTOS SILVA 30 30 22/12/94 22 22º 456 MARCELA SIVIRIANA FERREIRA 20 10 30 04/02/82 35 23º 427 RENATA COSTA CREMOLICH 30 30 11/01/93 24 24º 336 ALANA MATOS DA SILVA 28 28 02/08/91 26 25º 359 KARINE FERNANDES BARBOSA 28 28 24/06/95 22 26º 384 VALDENICE TAVARES DE LIMA 28 28 30/07/72 45 27º 274 VERA FERNANDES 28 28 03/03/65 52 28º 266 ALINE APARECIDA DE SOUZA MARQUES 26 26 01/03/94 23 29º 143 ANA PAULA DE BARROS GUIMARÃES DELATORI 16 10 26 18/05/94 23 30º 468 BRUNA LOPES BATISTA 26 26 12/10/88 28 31º 29 INGRID MIGUEL COSTA PEREIRA 26 26 09/11/95 22 32º 479 THALLITA JOICE LIMA MATTOS DE FRANÇA 26 26 26/06/98 19 33º 28 ANA ALICE DOS SANTOS PAIXÃO 24 24 08/06/97 20 34º 257 DANILO ANTONIO DE SOUZA SILVA 14 10 24 29/04/97 20 35º 37 ERIDA BATISTA VAREIRO 24 24 05/12/86 30 36º 7 IVONE LOZANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 24 24 05/12/86 30 37º 426 MÁRCIA ANDRÉIA OLIVEIRA DE SOUZA 24 24 16/12/91 25 38º 372 VALQUIRIA FELIPE SILVA 24 24 22/06/87 30 39º 292 IRANI FIDELIX INACIO 22 22 14/02/63 54 40º 398 IVONE RIBEIRO DA SILVA RAMOS 12 10 22 07/10/76 41 41º 424 IRACI RAIMUNDO CARDOSO 20 20 30/09/81 36 42º 388 DELIANE DOS ANJOS OLIVEIRA 18 18 17/03/83 34 43º 492 MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO 18 18 21/08/70 47 44º 46 SIVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ 18 18 17/03/83 34 45º 563 ZELIA DA SILVA CRUZ 18 18 01/10/68 46 46º 357 EVERTON HENRIQUE DA SILVA 16 16 28/03/90 27 47º 397 JULIANA CASSIA MOURA BORGES 16 16 11/11/90 27 48º 12 LUIZ DA SILVA 10 10 20/10/69 48 CLASS. INSC. VIGIA PROVA PONTOS TOTAL Idade 1º 24 DILSON MELLO RODRIGUES 40 10 50 29/11/57 59 2º 91 JESUS MOTTA DA SILVA 40 10 50 29/06/86 31 3º 27 RICARDO ARAUJO ANDRADE 40 10 50 22/08/89 28 4º 80 ESMERALDO CATENACCI 32 17 49 23/02/74 43 5º 410 RICARDO MARTINS DE CESARE 34 14 48 20/05/60 57 6º 454 EZEQUIEL MORENO DE ALENCAR 34 13 47 29/10/84 32 7º 242 JOSÉ DOS SANTOS 36 10 46 08/06/79 38 8º 463 ANDRÉ APARECIDO RAMOS 36 10 46 03/08/81 36 9º 65 JAIR DO CARMO SILVA 36 10 46 25/03/88 29 10º 510 JOSÉ APARECIDO ALVES BONFIM 36 10 46 23/08/93 24 11º 167 ROBSON SANTOS DE ALBUQUERQUE 34 10 44 12/03/72 45 12º 255 LUAN RODRIGUES BRITO 34 10 44 12/07/90 27 13º 84 GILMAR ARAÚJO DIONIZIO 34 10 44 23/07/95 22 14º 445 JOSÉ ANTONIO MEDEIROS 32 10 42 15º 576 PEDRO FRADE DE MAGALHÃES 32 10 42 03/08/67 50 16º 400 REGILVAN BARBOSA SERAFIM 32 10 42 06/08/71 46 17º 234 FERNANDO DE FREITAS SANTOS 32 10 42 02/05/89 28 18º 517 JEFERSON DE MENEZES PEREIRA 32 10 42 09/07/90 27 19º 276 HELTON HEIJI OTANI 32 10 42 22/07/94 23 20º 401 CRISTIANO CORRÊA DA SILVA 30 10 40 04/07/96 21 21º 350 VALDENVINO SANTOS DA SILVA 30 10 40 06/03/67 50 22º 474 JOSÉ ALVES ACOSTA 30 10 40 25/04/72 45 23º 147 BRUNO DIEGO FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS 36 3 39 26/06/86 31 24º 303 JACINTO MARQUES DA SILVA 28 10 38 10/11/59 57 25º 225 LUAN PAULO ROCHA VALÊNCIO 28 10 38 20/11/94 22 26º 188 CÍCERO DE SOUZA PALMA 38 38 08/10/73 44 27º 453 VLADIMIR ALVES DE QUEIROZ 26 10 36 09/10/77 40 28º 434 MURILO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS 26 10 36 27/10/94 22 29º BRUNO HENRIQUE RODRIGUES 34 34 29/09/90 27 30º 178 JOSÉ APARECIDO PORTO PEREIRA 24 10 34 09/03/68 49 31º 260 JUAREZ ADOLFO PEREIRA FILHO 24 10 34 06/03/80 37 32º 62 ODARIO VIEIRA DOS SANTOS 24 10 34 09/09/58 59 33º 79 WAGNER CAVALCANTI XAVIER 24 10 34 10/05/83 34 34º 175 ALESSANDRA DA SILVA 32 32 17/11/80 36 35º 279 EDENILDO DOS SANTOS 32 32 17/11/80 37 36º 128 GUILHERME RODRIGUES FELIPPE 32 32 28/09/94 23 37º 500 HÉLIO GOMES DA COSTA 32 32 13/11/74 42 38º 506 LEANDRO APOLÔNIO PEREIRA DE ARRUDA 32 32 27/08/98 19 39º 342 AURELINA PEDRO DA SILVA 30 30 25/04/62 55 40º 593 ELIAS MARTINS 30 30 08/03/71 46 41º 235 GARCIA AUGUSTO DE SANTANA 20 10 30 01/05/73 44 42º 354 MARCIO DA SILVA MACIEL 30 30 18/12/81 35 43º 417 FLAVIO DE ARRUDA MATOS 28 28 19/11/80 36 44º 555 JOSÉ COSMO DA SILVA 28 28 10/02/82 35 45º 469 LAURO ANDRÉ FERREIRA MARTINS 28 28 27/03/99 18 46º 543 FABIO DE ALMEIDA PUPO 26 26 24/09/85 32 47º 243 HABNER PEDRO MARCELINO DA ROCHA 24 24 12/08/98 19 48º 123 OSCAR ROSA DA SILVA NETO 24 24 24/04/97 20 49º 178 TAIS CLAUDIA MIGUEL GONÇALVES 24 24 19/11/89 27 50º 136 GEZITO BORGES DE CARVALHO 16 16 04/02/60 57 CLASS. INSC. MOTORISTA PROVA PONTOS TOTAL Dt. Nasc. Idade 1º 249 EDIVAN ALVES DA SILVA 42 10 52 27/01/97 20 2º 399 MAURO CÉSAR GALVÃO TEIXEIRA 40 10 50 02/07/95 22 3º 204 LUIZ PAULO ESPINDOLA SANTOS 38 11 49 22/01/90 27 4º 540 DANIELLY KEIKO NACANO 38 10 48 09/02/83 34 5º 502 VICTOR ILDO FERRACINI 38 10 48 07/09/84 33 6º 294 LEANDRO GUILHERME ADÃO 38 10 48 01/03/90 27 7º 459 ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA 38 10 48 11/03/94 23 8º 581 ÉLIO CARVALHO ORTEGA 36 10 46 07/10/68 49 9º 498 GUSTAVO AURÉLIO SILVA DE SENA 36 10 46 16/03/95 22 10º 1 JONATAN OLIVEIRA DA SILVA 36 10 46 16/06/90 27 11º 497 LUCAS JOSÉ BASTOS DOS SANTOS 36 10 46 31/01/94 23 12º 559 RAFAELA LIMA CHAVES 36 10 46 14/11/89 27 13º 437 MARCIO CRISTOVÃO NUNEZ 34 10 44 25/07/76 41 14º 51 RODRIGO DA SILVA LIMA 34 10 44 25/07/76 41 15º 329 RODRIGO MATIAS DE FREITAS 34 10 44 14/03/86 31 16º 519 FERNANDO PEREIRA FAUSTINO 34 10 44 23/09/97 20 17º 394 HIGOR APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA 32 10 42 20/07/89 28 18º 360 LEONILDA FERREIRA DA SILVA 30 10 40 20/02/79 38 19º 198 CRISTIANO MACHADO PEREIRA 30 10 40 21/02/88 29 20º 35 EDILENE FAGUNDES DE MACEDO SANTOS 30 10 40 02/10/88 29 21º 333 JOÃO PAULO DOS SANTOS 30 10 40 19/08/90 27 22º 86 EMMANUEL DOS SANTOS SILVA 30 10 40 30/04/97 20 23º 88 GILMAR ALVES COSTA 28 10 38 27/03/86 31 24º 311 JUNIOR DE SOUZA GOMES 28 10 38 30/11/86 30 25º 209 JACKELINE DO NASCIMENTO CABRAL 28 10 38 11/09/90 27 26º 328 CAROLINE PEREIRA FARIA CASAGRANDE 28 10 38 04/10/93 24 27º 285 LUIZ FELIPE CABRAL DA SILVA 38 38 10/02/94 23 28º 60 MARIOZAN VIEIRA DE OLIVEIRA 26 10 36 21/01/72 45 29º 553 JOSIMAR FAGUNDES DA SILVA 24 10 34 24/01/83 34 30º 346 CLÁUDIA LEANDRA LOPES 30 2 32 06/06/79 38 31º 98 GILMAR RODRIGUES CASSIMIRO 32 32 09/01/85 32 32º 551 EDENILSON MACEDO RODRIGUES 32 32 31/08/87 30 33º 25 DIEGO SOARES PEREIRA 32 32 11/05/89 28 34º 131 ISAAC ROSA 32 32 02/08/93 24 35º 253 VANDERLEY SAMUEL MARTINS 20 10 30 17/01/77 40 36º 558 DENIS PEREIRA DE CASTRO 30 30 10/03/77 40 37º 411 EMERSON FERNANDES 30 30 19/10/82 34 38º 416 CLOVES ALVES MARTINS 28 28 08/04/71 46 39º 130 TIAGO DE JESUS PEREIRA 28 28 20/05/87 30 40º 422 MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA 26 26 14/12/73 43 41º 341 ANTONIO ALVES DE MOURA 22 3 25 13/07/72 45 42º 64 JOSÉ WAGNER DA SILVA 24 24 08/12/52 64 43º 362 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 24 24 08/06/80 37 44º 91 BRUNO HENRIQUE MENEZES FERNANDES 24 24 18/11/96 20 45º 355 ADÉLIA DE JESUS DOS SANTOS 22 22 25/12/83 33 46º 509 IGOR CENTURION CAETANO 20 20 02/03/97 20 47º 16 IDALÉCIO CASTILHO 16 16 02/04/97 20 CLASS. INSC. ADVOGADO PROVA PONTOS TOTAL Dt. Nasc. Idade 1º 556 JÉSSICA APARECIDA ALVES SIMON 30 10 40 13/08/98 19 2º 590 HELTON DA SILVA NASCIMENTO 30 0 30 30/01/83 34 3º 597 JOSÉ PEREIRA FRANÇA JUNIOR 30 0 30 24/05/86 31 4º 432 FERNANDO JOSÉ SOBRADIEL FELICIANO 28 0 28 13/06/86 31 5º 223 MICHELLA FERNANDA MATOS BUENO 24 4 28 07/08/91 26 6º 431 CHRISTIAN MENDONZA MARQUES 28 0 28 28/04/94 23 7º 583 DANIEL CÉLIO FERNANDES COSTA 28 0 28 01/09/94 23

Fátima do Sul (MS), 12/04/2017.

Emerson Cleber Mendes

Presidente da Câmara Municipal de Fátima do Sul

Carlos Roberto Kill Marli Bueno Nogueira Antenor de Oliveira Legal

Presidente da Comissão Secretária Membro