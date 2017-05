FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

Neste domingo, dia 28 de maio, diversos candidatos participaram da prova escrita do concurso nª 001/2016 realizado pelo Poder Legislativo Municipal de Deodápolis. Hoje, dia 30, a Câmara Municipal divulgou através do Diário Oficial Online do Município o gabarito preliminar do concurso.

Foram no total 40 questões de português, matemática e conhecimentos específicos.



Clique aqui e acesse o Diário Oficial Online do Município publicado nesta terça, dia 30 de maio.