Câmara divulga edital de locais, data e horários de realização da prova do concurso em Jateí

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Mesa Diretora da Câmara Municipal deJateí

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 004/2017

A Câmara Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Concurso Público, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, locais, data e horários de realização da prova objetiva, a saber:

LOCAL: ESCOLA ESTADUAL PROFª. BERNADETE DOS SANTOS LEITE ENDEREÇO: AV. BERNADETE DOS SANTOS LEITE, Nº 1.025, CENTRO, NA CIDADE DE JATEÍ/MS. DATA: 22/10/2017 [DOMINGO] HORÁRIO: 8H00 CARGOS:  ANALISTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE  ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO  PROCURADOR JURÍDICO  RECEPCIONISTA

LOCAL: ESCOLA ESTADUAL PROFª. BERNADETE DOS SANTOS LEITE ENDEREÇO: AV. BERNADETE DOS SANTOS LEITE, Nº 1.025, CENTRO, NA CIDADE DE JATEÍ/MS. DATA: 22/10/2017 [DOMINGO] HORÁRIO: 13H30MIN CARGOS:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  COPEIRA  MOTORISTA  SERVENTE DE LIMPEZA

Os candidatos deverão comparecer no local pré-determinado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de documento original de identidade conforme preconiza o subirem 4.16 do Edital nº 001/2016, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. Jateí/MS, 04 de outubro de 2017.

CRISTIAN GAZOLA MEMBRO LUIZ CARLOS BURCI PRESIDENTE FERNANDO CAMILO DO CARMO MEMBRO