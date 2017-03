Câmara divulga Edital com retificações e inclusões de nomes do processo seletivo em FÁTIMA DO SUL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- EDITAL 01/2017 COM ALTERAÇÕES.

EDITAL Nº 08/2017 – RETIFICAÇÃO E INCLUSÃO DE NOMES DE INSCRITOS

Artigo 1º A Câmara Municipal de Fatima do Sul, através do seu Presidente Emerson Cleber Mendes e da Comissão do Processo Seletivo Simplificado no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que está disponível no site www.camaradefatimadosul.ms.gov.br e no Diário Oficial do Município de Fátima do sul - Jornal O Progresso, no Anexo I, que integra este edital, as retificações e inclusões de nomes na lista de homologação das inscrições de ampla concorrência, deferidas do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2017, reclamadas pelos inscritos no prazo legal previsto.

“ANEXO I

a) Na lista dos inscritos para o Cargo de TELEFONISTA, acrescente-se as seguintes inscrições:

574- GEISIANE DOS SANTOS LIMA

585- KENY GRACIELLE RODRIGUES BARBOSA

b) Na lista dos inscritos para o Cargo de COPEIRA, exclui-se o nome abaixo por ter constado neste e no de SERVENTE, que é sua inscrição correta:

097- LEILA MOREIRA DA SILVA FREITAS

c) Na lista dos inscritos para o Cargo de Motorista, onde constou “279- Edenilde dos Santos”, leia-se:

279-EDENILDO DOS SANTOS”

Artigo 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Fátima do Sul, 29 de março de 2017.

Emerson Cleber Mendes

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO:

Antenor de Oliveira Legal Carlos Roberto Kill Marli Lemos de Moura

Membro Presidente Secretária