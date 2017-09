Câmara divulga edital com relação dos nomes e cargos inscritos para o concurso público em Jateí

FOTO: FACEBOOK - Câmara divulga edital com relação dos nomes e cargos inscritos para o concurso

A Câmara Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Concurso Público, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados a relação nominal dos inscritos, em conformidade com o Edital nº 001/2017, conforme segue.

CLIQUE AQUI

Estão sendo ofertadas 09 vagas para profissionais com nível fundamental completo, nível médio e superior.

Para o nível fundamental completo, as vagas são de Auxiliar de Serviços Gerais (1), Copeira (1) e Servente de Limpeza (2) com vencimento base inicial de R$ 1.150,00 e Motorista (1) com vencimento base inicial de R$ 1.575,00.

As oportunidades para o nível médio estão assim distribuídas: Assistente Técnico Legislativo (1) com vencimento base inicial de R$ 1.875,00 e Recepcionista (1) com vencimento base inicial de R$ 1.575,00.

Para o nível superior, há vagas para: Analista de Planejamento e Controle (1) e Procurador Jurídico (1), ambos com carga horária de 30 horas e vencimento base inicial de R$ 3.380,00.