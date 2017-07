Câmara devolve R$ 84 mil para compra de ambulâncias e Presidente destaca ações do prefeito em JATEÍ

FOTO: LUCAS / ASSESSORIA - Vereadores entregam o cheque ao prefeito Eraldo Leite na Câmara em Jateí

JATEÍ - A Câmara de vereadores do município de Jateí, retornou os trabalhos legislativos para o segundo semestre, na noite de ontem, segunda-feira (24), e o vereador e presidente da Casa de Leis, Edson Paz, destacou os serviços prestados do legislativo municipal e do executivo municipal, durante os 6 primeiros meses de trabalho desta legislatura.

O presidente destacou que “Satisfação ao detectar que em apenas seis meses de mandato nossa estimada cidade já deu um salto nos serviços públicos oferecidos, além de poder desfrutar de muitas máquinas, equipamentos e sobretudo profissionais contratados para atender as demandas de nossa população”, enfatizou Edson Paz.

Edson Paz que falou em nome de todos os vereadores, parabenizou o prefeito Eraldo Jorge Leite, pelas conquistas até o momento “Isso prova em sua administração que o verdadeiro administrador supera a crise financeira e política, busca as alternativas, viabiliza recursos e não mede esforços para atender melhor seu povo”, destacou ele.

Edson fez questão de relacionar e falar do que foi feito pelo prefeito Eraldo Jorge Leite no município nesses seis meses de administração.

VEJA ABAIXO

- Luminárias de Led na Avenida Weimar Torres – um espetáculo de qualidade em iluminação, uma economia de energia e vida útil de lâmpadas que ressaltam sua visão de gestor;

- Reestruturação dos canteiros centrais com plantas ornamentais – nossa cidade transformada num jardim, refletindo qualidade de vida;

- Limpeza do perímetro urbano, reparo dos meios fios e pinturas em geral;

- Reestruturação do parque da fogueira – um dos nossos cartões de visita, exemplo de investimento em educação e no lazer para nossa população;

- Melhorias nas estradas rurais, áreas de fazenda, regiões produtoras e na gleba nova esperança – indiscutível necessidade visa deslocamento de nossa querida população, além do escoamento de nossa produção;

- Aquisição de máquinas e equipamentos:

Prancha e cavalo mecânico para transporte de maquinários

Reforma de caminhões e máquinas pesadas

Aquisição de 02 sopradores para limpeza urbana

Aquisição de roçadeiras

Aquisição de 02 carros e 08 motos para a secretaria de saúde

Aquisição de aparelho de eletrocardiograma

- Contratação de ortopedista e cardiologista e aumento de repasse ao Hospital Santa Catarina em parceria com a câmara de vereadores;trazendo qualidade de vida, promovendo bem estar social, aliviando nossa população de parte de seus problemas;

- Reestruturação do plano de cargos e carreiras dos funcionários públicos municipais – investimento na vida profissional, geração de satisfação em trabalhar no poder público municipal e conseqüentemente melhorias devidas a todos funcionários públicos municipais.

AÇÕES DO LEGISLATIVO NESSES 6 MESES

O presidente pediu permissão a todos presentes para poder destacar as ações promovidas pela Casa de Leis, pois juntamente com a Dinâmica Administrativa promovida pela gestão executiva municipal, o legislativo também promoveu um modelo de gestão diferenciado a muito tempo não visto por nossa população, com muita transparência.

VEJA ABAIXO

- Devolução para o executivo de um valor de R$ 84.500,00, para que sejam adquiridas duas ambulâncias – isso é promover gestão de recursos com foco na população;

- Reforma da pintura dos gabinetes dos vereadores – melhores condições para atendimento da população;e

- Realização de processo seletivo para 04 vagas do quadro de funcionários da casa;

- Reestruturação do plano de cargos dos funcionários desta casa;

- Em andamento a preparação de um concurso público, previsto para o mês de outubro do corrente ano – ações de respeito aos cidadãos, transparência nos procedimentos administrativos e devida aplicação dos recursos públicos;

- Compromisso de adquirir um veículo próprio para uso do legislativo e devolução do atual para a prefeitura.

O presidente finalizou dizendo “Enfim, com trabalho, empenho, planejamento e vontade política podemos transformar nossa cidade. Aos demais colegas vereadores, enquanto presidente, agradeço imensamente o carinho e a confiança em mim depositado, conto com vocês. Juntos no mesmo objetivo que sempre tenho afirmado...respeito ao povo, respeito ao dinheiro público, aplicação correta dos recursos e das leis, tudo em favor do nossa estimada e querida população. Muito obrigado a todos e que deus nos abençoe”, finalizou Edson Paz.