Câmara devolve R$ 39.495,27 do duodécimo ao Executivo Municipal em DEODÁPOLIS

A Presidente da Câmara Municipal de Deodápolis Karenn Ramsdorf Leonardo da Silva PSDB, devolveu ao Executivo Municipal R$ 39.495,27 do duodécimo do exercício de 2016. Este valor é oriundo de acumulo dos repasses mensais do duodécimo recebido pelo legislativo municipal durante todo este ano.

Vale lembrar que no final do ano passado Karenn também fez a devolução no valor de R$ 18.070,84 referente ao exercício de 2015, e desta vez mais que dobrou o valor da devolução. Ainda sobre repasses, durante os dois biênios que esteve na presidência do legislativo municipal, Karenn realizou a transferência ao executivo municipal de um total de R$ 154.984,27 referente aos tributos de ISS – Imposto Sobre Serviços e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte.

Durante os quatro anos de mandato legislativo municipal, Karenn presidiu a casa de leis nesses dois biênios, sendo uma presidente em que priorizou a harmonia entre os vereadores e procurou manter o bom relacionamento com o executivo municipal, colocando todas as proposituras para apreciação do plenário, oferecendo condições para as discussões e elaboração dos pareceres até a votação, com consciência e transparência nas finalizações dos trabalhos, sempre procurando o melhor resultado para o bem estar da população, que, para Karenn a população sempre esteve como prioridade em todas as suas decisões políticas nestes quatro anos.

Neste dia 31 de dezembro de 2016, Karenn encerra seu mandato legislativo, e sai com o dever cumprido deixando uma Câmera mais forte e independente em suas instalações, já que usava um prédio municipal anexo a prefeitura e de difícil acesso, hoje esta instalada no centro da cidade e proporciona ótimas condições a toda população para acompanhar in loco os trabalhos dos vereadores.