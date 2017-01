Câmara derruba veto sobre Maternidade e prefeito poderá continuar parceria em GLÓRIA DE DOURADOS

Vereadores de Glória de Dourados - Foto Adauto Dias / glorianews

Em sessão extraordinária desta quinta feira 12, os vereadores de Glória de Dourados se reuniram para definir e votar o veto parcial que acrescenta os parágrafos 01 e 02 do artigo 2º do projeto de lei numero 19 de 25 de novembro de 2016 do executivo municipal que autoriza o município firmar convênio com a Maternidade da Mãe Pobre Nossa senhora da Glória.

Este veto foi de autoria do ex prefeito Arceno Athas Junior PROS, e por unanimidade de votos o veto foi rejeitado, ficando o projeto de lei com seu texto original, podendo o atual prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN, dar continuidade na parceria e o poder executivo municipal repassar os valores contidos no projeto de lei, para os pagamentos de médicos plantonista que atendem no Hospital e Maternidade do município de Glória de Dourados.

O repasse para pagamento de médicos plantonistas é de responsabilidade do executivo municipal, já que, o município não dispõe de pronto socorro e a maternidade é um Hospital filantrópico e o único no município.