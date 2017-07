Câmara de Deodápolis convoca aprovados no concurso para apresentação de títulos

Imagem Ilustrativa

O Legislativo Municipal de Deodápolis publicou na edição de hoje, dia 03 de julho, no Diário Oficial Eletrônico do município, o edital de n. 009/2017 que convoca os aprovados no concurso publico n. 001/2016 para apresentação dos títulos no dia 09 de julho deste ano de 2017. Os aprovados deverão apresentar os documentos relacionados aos títulos no dia citado nesta matéria no horário das 08hs às 12hs no plenário da Câmara. Os aprovados deverão entregar os documentos pessoalmente ou representados por procurador legalmente constituído por procuração publica ou particular com firma reconhecida em cartório.



Os documentos comprobatórios de títulos através de fotocópias deverão estar autenticados pelo cartório ou deverão estar junto com os originais para autenticação da banca examinadora. Ainda na mesma publica desta segunda, está o edital de n. 008/2017 que divulgou o gabarito definitivo da prova escrita do concurso com a relação de aprovados.



Clique aqui para acessar