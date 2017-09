Câmara aprova requerimentos e indicações, confira aqui o trabalho legislativo em Glória de Dourados

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Câmara aprova requerimentos e indicações, confira aqui o trabalho legislativo

GLÓRIA DE DOURADOS - A Câmara Municipal de Glória de Dourados, realizou sua sessão ordinária na noite de ontem, segunda-feira (25), e aprovou várias proposituras apresentadas pelos vereadores da Casa de Leis.

Confira abaixo as proposituras apresentadas e aprovadas, além da leitura do projeto de lei do executivo municipal de Glória de Dourados.

Leitura do Projeto de Lei nº 016/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Glória de Dourados/MS para exercício de 2018 e da outras providencias”.

Requerimento nº 034/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (solicitando documentação e relação sobre as cirurgias oftalmológicas);

Requerimento nº 035/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (Solicito que encaminhe a esta Casa de Leis, informações se há a concessão gratuita pelo Projeto minha Casa Minha Vida, de projetos/plantas de casas de até 70m² (setenta metros quadrados) formulados pelos engenheiros e arquitetos da Prefeitura Municipal.

Indicação nº165/2017, de iniciativa dos vereadores Milton Cesar Gomes e Carmo Felismino da Silva (solicitar ao coordenador de trânsito a retirada dos veículos abandonados na rua João Calado da Silva”.)

Indicação nº166/2017, de iniciativa do vereador Mauricio Marques Jesus (Solicitamos ao Poder Executivo Municipal através da gerência competente providencie a retirada do areão localizado na 3º linha, km 05 nascente, travessão);

Indicação nº 167/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (revisão na rede de iluminação e demais reparos necessários na praça japonesa);

Indicação nº168/2017, de iniciativa do vereador Mauricio Marques Jesus (No sentido de que o Poder Executivo Municipal através da gerência competente, providencie o patrolamento e cascalhamento na Rua Projetada B, Nova Glória 2).