Câmara aprova requerimentos e indicações, confira aqui o que o seu vereador pediu por Fátima do Sul

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Presidente do Legislativo Municipal - Ermeson Cleber Mendes

RESUMO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

DIEGO E EZEQUIEL - O Vereador que este subscreve, com o apoio do Vereador subscrito Requer a Mesa Diretora, após o ouvir o respeitável Plenário que envie expediente com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, solicitando a ampliação e a reforma da Creche Pingo de Gente.

JAIRO – ERMESON E CLEISON - O Vereador que este subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos Requer a Mesa Diretora após ouvir os nobres Pares, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, solicitando a construção de um campo de futebol suíço no Bairro Centro Educacional, atendendo solicitação dos desportistas do referido Bairro. Sugere que o referido campo de futebol seja construído no terreno de propriedade da Prefeitura Municipal, localizado em frente a Poli Esportiva.

JOAO HERMES – RONALDO E DÁRCIO - O Vereador que este subscreve com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora, após ouvir os nobres Pares, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, solicitando as seguintes providências:

- A volta do veículo Kombi para o transporte das pessoas da terceira Idade, que frequentam o Conviver, e;

- Que os Funcionários Públicos Municipais do Município de Fátima do Sul, fiquem isentos da taxa de acesso ao AQUA PARK, ao menos até o fim deste ano.

RONALDO – JOÃO HERMES E DÁRCIO - CONSIDERANDO que os comerciantes e frequentadores da Praça Getúlio Vargas, tem nos procurado reclamando do grande número de vândalos que frequentam a referida Praça, principalmente no período noturno, e, CONSIDERANDO que muitas vezes quando a Polícia chega os mesmos já evadiram do local, ficando impossível identifica-los.

O Vereador que esta subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora na forma Regimental, que encaminhe ofício com cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, sugerindo a instalação de Câmeras de vídeo monitoramento em toda a Praça Getúlio Vargas, para com as imagens destas Câmeras a Polícia possa identificar e prender os vândalos e outros delinquentes que estão infernizando a vida dos comerciantes e das pessoas que por ali transitam ou frequentam o comércio local.

MICHEL DO CEARÁ - O Vereador que esta subscreve, Requer a Mesa Diretora, após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe ofício com cópia da presente Indicação ao Superintendente da Caixa Econômica de Mato Grosso do Sul, senhor Evandro Narciso de Lima, sugerindo a instalação de posto de auto atendimento da Caixa Econômica em Culturama, sugere ainda que este posto funcione no prédio da Subprefeitura, no local onde funcionava o posto avançado do Banco do Brasil. Solicita ainda que encaminhe cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, para que a mesma interfira junto a Superintendência da Caixa Econômica no sentido de nossa sugestão seja atendida.

TODOS OS VEREADORES - CONSIDERANDO o grande número de turistas que frequentam o AQUA PARK, vindo de outros Municípios, principalmente no fim de ano e no período do Carnaval, e, CONSIDERANDO que muitas destas pessoas pernoitam em nossa Cidade, e reclamam da falta de uma área para acampar.

Os Vereadores que esta subscreve, Requerem a Mesa Diretora após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe expediente com cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, sugerindo a construção de uma área de Camping, com toda a estrutura necessária, próximo ao AQUA PARK.

LUIZ CORDEIRO - O Vereador que este subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe oficio com cópia do presente Requerimento ao Deputado Federal Geraldo Resende, solicitando que viabilize junto a FUNASA, recursos para a construção de um poço artesiano na Linha do Proterito, 2ª zona, atendendo os produtores rurais da referida Linha, conforme abaixo assinado em anexo.

LUIZ CORDEIRO - O Vereador que esta subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora, que encaminhe oficio com cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, sugerindo que instale uma televisão interligada com internet, no recinto do prédio onde funciona a Banda Municipal, na Praça Getúlio Vargas.