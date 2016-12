Câmara aprova projeto de Cicero Calado que torna AMIG de utilidade pública em GLÓRIA DE DOURADOS

Vereador Cícero Calado da Silva PDT e integrantes da AMIG - Foto Adauto Dias / glorianews

O Vereador Cicero Calado da Silva – PDT na sessão ordinária da Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS apresentou e foi aprovado o Projeto de Lei que considera de utilidade pública municipal a Associação Máster Independente Gloriadouradense – AMIG.

Art. 1º - Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal a Associação Máster Independente Gloriadouradense – AMIG, inscrita no CNPJ nº 07.401.711/0001-17 e estabelecida na Rua dos Colonos nº 01, neste município e Comarca.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA:

Constitui fato público e notório que a AMIG – Associação Máster Independente Gloriadouradense, sucessora dos Veteranos (6ª Linha) e ao depois da Associação Veteranos Gloriadouradense - AVG, vem praticando o desporto há décadas nesta comunidade e desta junção, originou-se a AMIG, que em sede própria, desempenha relevante trabalho de cunho social, quer seja na doação de bens de consumo, quer seja na doação de valores em espécie a pessoas hipossuficientes, e sobretudo na parceria com diversas entidades de nosso município, na prestação de serviços gratuitos, através de seus associados, com oferecimento de mão de obra nos eventos beneficentes aqui realizados.

Bem por isso, alicerçada nesta estreiteza de relacionamento com as diversas entidades beneficentes e filantrópicas de nosso município e na busca do bem-comum e social dos menos favorecidos, lastreiam-se as razões do presente projeto de lei.