Câmara aprova em sessão extraordinária Comissões Permanentes do Legislativo em DEODÁPOLIS

O Legislativo Municipal de Deodápolis realizou na noite desta terça (17) uma sessão extraordinária que votou e aprovou as Comissões Permanentes para o Biênio 2017/2018. Previstas no artigo 33 Regimento Interno daquela casa de leis, as comissões são criadas com o objetivo de analisar de forma mais detalhada todos os projetos de lei que tramitarão no poder legislativo.



As Comissões Permanentes são grupos de trabalho formados para analisar e apresentar pareceres técnicos de quase todas as matérias apresentadas. Na composição das Comissões, a representação dos partidos é obtida através do quociente partidário. O artigo 34 prevê assegurar as comissões a representação proporcional das bancadas partidárias. Todos os Vereadores votaram favoráveis a todas as comissões.



“Este é o inicio de uma gestão diferenciada. A composição das comissões garantiu a representatividade de cada bancada partidária. O objetivo é trabalharmos com harmonia e focados no bem em comum de nossa sociedade!” disse Márcio Teles, Presidente do Legislativo.



Abaixo veja a relação dos membros de cada comissão:



Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Presidente: Givaldo Santos Oliveira

Relator: Carlos de Lima Neto Júnior

Membro: Gilberto Dias Guimarães

Suplente: João Pereira da Silva



Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Adriano Ferreira da Silva

Relator: Antônio Tertuliano Filho

Membro: Edmilson Prates de Souza

Suplente: Francisco Euzébio de Oliveira



Comissão de Obras e Serviços Publicos

Presidente: João Pereira da Silva

Relator: Gilberto Dias Guimarães

Membro: Carlos de Lima Neto Júnior

Suplente: Antônio Tertuliano Filho



Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social

Presidente: Francisco Eusébio de Oliveira

Relator: Givaldo dos Santos Oliveira

Membro: Edmilson Prates de Souza

Suplente: Adriano Ferreira da Silva