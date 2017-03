Câmara aprova duas indicações durante sessão, e sete vereadores usam a palavra livre em JATEÍ

O Vereador SEBASTIÃO DE FREITAS do PSB, INDICA ao Excelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, para que estude a possibilidade e determine o setor competente no sentido de reformar os meios fios nas ruas de nossa cidade, principalmente nas esquinas onde são jogados lixos e que proceda também a recuperação dos canteiros centrais nestes locais, dessa forma estaremos embelezando ainda mais as ruas de nossa cidade.

O VereadorDENILSON DE MELO RAMOS, DO PSL - INDICA ao Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, com cópia ao Senhor RODRIGO FELIX DA SILVA, Secretário Municipal de Infraestrutura, para que estudem a possibilidade de viabilizar recursos para construção de calçadas bem como auxiliar as famílias carentes moradores da Rua Alagoas em frente ao Parque da Fogueira para melhorarem as fachadas de suas residências. Deve-se levar em conta que o Parque da Fogueira é um dos cartões postais de nossa cidade e que em períodos de festas recebemos muitas pessoas de outros municípios.

Ainda solicita o Vereador para que sejam instaladas placas indicativas proibindo jogar lixo e entulhos em geral enfrente o Parque da Fogueira. A presente proposição tem como objetivo oferecer melhor comodidade a população e elevar o nível de avaliação dos visitantes de nossa cidade.

PALAVRA LIVRE

DENILSON DE MELO RAMOS - PSL – solicitou que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de infraestrutura para que tome as devidas providencias quanto a situação na linha da fazenda Santa Paula e Santo Anjo para facilitar o escoamento da soja que esta sendo colhida naquela região. Da mesma forma que dê passagem também na linha do Barreirão, porque o pessoal quer saber e está nos cobrando, eles nos cobra e nós estamos aqui para cobrar do secretário, então que estude com carinho e que ofereça pelo menos o direito daquelas pessoas trafegarem com seus carros pelos referidos locais.

SEBASTIÃO DE FREITAS– PSB - Aproveitou a oportunidade para parabenizar todas as mulheres presentes e estendeu um convite a todas para participarem de uma ação em conjunto Câmara e secretarias municipais, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira dia 08.

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO – PDT -parabenizou todas as mulheres do município e solicitou para que seja enviado ofício a todas as personalidades mulheres que ocupam cargos importantes em nosso município.

O Vereador fez um longo pronunciamento referente a PEC 287 que tramita no Congresso Nacional, a PEC da Reforma da Previdência Social, disse que uma proposta contrária aos direitos já conquistados pelo trabalhador, temos que nos manifestarmos contrário a esta proposta. O Vereador disse estar preocupado porque o Presidente da Comissão Especial para discutir esse assunto no Congresso, que inclusive é do nosso Estado Senhor Deputado Carlos Marunque parece estar sendo um grande Deputado, defensor de Eduardo Cunha e tantas outras coisas lá, e o Relator segundo informações da mídia que é o Senhor Arthur Maia do PPS da Bahia, disse que não abre mão de forma alguma da idade mínima para se aposentar que hoje é de 65 anos tanto para homem quanto para a mulher, antigamente a regra era tempo de serviço e idade mínima aquele que chegasse primeiro. Isso vai surtir efeito talvez primeiro em todos nos que estamos aqui hoje, inclusive tirando o direito de muitas categorias sito algumas como as dos professores, as dos trabalhadores braçais, dos agentes penitenciários, do funcionalismo público e tantas outras como a pensão por morte, policiais militares, bombeiros. Então temos que nos atentarmos pra isso. Portanto, solicito que seja enviado ofício aos 08 Deputados Federais e para os 03 Senadores, cobrando sobre os posicionamentos deles, porque o Carlos Marun nós já sabemos o posicionamento dele, que é contra o trabalhador, mas nós queremos saber o posicionamento dos outros e também dos nossos Deputados Estaduais. Eu enquanto Vereador já estou me manifestando que sou contra, essa PEC é um tapa na cara dos direitos conquistados dos trabalhadores desse País. Fica aqui meu alerta aos demais colegas, cobre do seu representante que eu vou cobrar do meu, quando tem que pedir voto, somos nós que vamos na casa de cada um pedir votos pros deputados, quem mostra a cara somos nós e não eles.

JOÃO GRANJEIRA DE FREITAS - PT– parabenizou todas as mulheres presentes e disse estar preocupado também com reforma da previdência social, devido não estar tendo a discussão que deveria ter. Disse também ser contrário ao posicionamento do Deputado Carlos Marun que é o responsável por essa discussão, nós sabemos de que grupo que ele é em que time ele joga, que não é o dos trabalhadores, a mando de quem que ele está lá, defendeu o Eduardo Cunha até na hora de ser preso. O Vereador sugeriu para que esta Câmara proceda um manifesto ou monte uma pauta de sugestões, já que na entrevista dele ele pediu sugestão, então vamos mandar ao Deputado Carlos Marun, nós temos que abraçar essa causa porque nós é que seremos os mais prejudicados. O Vereador teceu comentários também sobre os baixos salários dos nossos funcionários públicos municipais e disse que ainda bem que o Prefeito Municipal está disposto em rever esses salários. O Vereador Francisco Alves usou o aparte para sugerir que leve esta questão da PEC 287 para todas as 79 Câmaras Municipais do Estado através da União das Câmaras de Vereadores do MS ou até mesmo esta Casa propor uma audiência pública para poder chamar a atenção e alertar a nossa sociedade sobre o assunto. O Vereador João Granjeira disse ser muito importante as sugestões do nobre Vereador e colocou a disposição seu partido para colaborar no que for preciso para oferecer mais esclarecimentos à população.

JOSÉ ROSENDO DUARTE – PSDB - se declarou contrario a PEC da reforma da previdência e concordou com os demais colegas Vereadores, colocando-se a disposição de todos para ajudar no que for necessário para auxiliar na divulgação desse assunto e para cobrar dos nossos governantes mais participação para defender os interesses da classe trabalhadora que é a que mais será penalizada se essa reforma for aprovada da forma que está sedo apresentada.

ROBSON CARMO MONTEIRO – PSDB – procedeu a leitura de uma mensagem para todas as mulheres presentes em especial a sua esposa e disse aos demais colegas Vereadores que também é solidário as suas reivindicações e colocou-se a disposição para ajudar no que for preciso. O Vereador solicitou que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura para que realize a reforma da grade de proteção do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes no distrito de Nova Esperança, devido estar muito danificada. Que seja enviado oficio também à Bióloga MarichelCanazza de Macedo e ao Senhor Aléx Barbosa, Gerente Municipal de Meio Ambiente para que disponibilizem uma equipe para proceder a poda das árvores da Escola Joaquim Alfredo Soares Vianna do distrito de Nova Esperança, devido estarem atrapalhando toda a iluminação no local.

EDISON JOSÉ DE LIMA PAZ – PSDB – prestou alguns esclarecimentos aos Vereadores e disse ser parceiro na luta contra a reforma da previdênciado jeito que está sendo apresentada e confirmou a todos que as devidas solicitações serão encaminhadas aos setores competentes e colocou a Casa a disposição dos funcionários para juntos discutirmos os interesses da classe de funcionários e demais assuntos que venham a contribuir para uma administração cada vez melhor e finalizou prestando homenagens a todas as mulheres presentes.