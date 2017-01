FOTO: ASSESSORIA - Câmara aprova 3 projetos e forma suas comissões permanentes em sessão extraordinária em JATEÍ

Em Sessão Extraordinária convocada pelo Prefeito Municipal de Jateí Eraldo Jorge Leite, estiveram reunidos nesta segunda-feira (30), pela manhã, os Vereadores Jateienses, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito, Secretária Municipal de Assistência Social, Antônia Marcilia Lacerda da Silva e Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Eleni Teixeira dos Santos Felipe, para juntos discutirem assuntos de interesse da municipalidade e prestarem alguns esclarecimentos aos Vereadores daquela Casa de Leis.

Logo após a reunião com as três secretárias, reuniram-se os Vereadores no Plenário das deliberações e aprovaram os seguintes projetos de Leis.

Projeto de Lei 001/2017, de autoria do Executivo Municipal, que Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Jateí, e dá outras providencias.

Projeto de Lei Complementar 001/2017, de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e respectivas vagas, e dá outras providências.

Projeto de Lei 002/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. Obs. Contratação de professores para a rede municipal ensino, com lotação para Sede, Distrito de Nova Esperança e Gleba Nova Esperança. Contratação de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde

As Comissões Permanentes da Casa, exararam pareceres favoráveis aos referidos projetos do Executivo que só vem a contribuir para o sucesso do trabalho da nova administração, sendo elas:

Legislação, Justiça e Redação Final

Presidente: José Rosendo Duarte

Relator: Manoel Pinheiro de Andrade

Membro: João Granjeira de Freitas

Finanças e Orçamentos:

Presidente: Robson Carmo Monteiro

Relator: Francisco Alves de Araújo

Membro: Jeovani Vieira dos Santos

Serviços Públicos e Outras Atividades Afins:

Presidente: Sebastião de Freitas

Relator: Robson Carmo Monteiro

Membro: Denilson de Melo Ramos