Câmara aprova 04 requerimentos e 04 indicações, confira o trabalho legislativo de Glória de Dourados

RESUMO DA SESSÃO ORDINÁRIA

Leitura do Projeto de Lei nº 003/2017 de 29 de setembro de 2017, de autoria do Júlio Cleverton dos Santos - PT que "Revoga o parágrafo 16, da Lei Municipal n. 997 de 30 de abril 2013, o qual alterou a denominação da Rua “Duque de Caxias” para “Nestor Yamato”.

Requerimento nº 036/2017, de iniciativa dos vereadores Carmo Felismino da Silva e Milton Cesar Gomes; (“Solicitamos ao Executivo Municipal que seja feita a contratação ou convocação de enfermeiro ou auxiliar de enfermagem aprovado (a) no último concurso realizado pela Prefeitura Municipal, para atuação no Posto de Saúde Novo Pinheiro, uma vez que a única servidora do local, a qual ocupava o referido cargo está aposentada).”.

Requerimento nº 037/2017, de iniciativa do vereador Milton Cesar Gomes; (Solicita-se ao Executivo Municipal que informe acerca da regulamentação da documentação das casas distribuídas do Conjunto Habitacional Nova Glória);

Requerimento nº 038/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (solicitando ao coordenador da Funasa projetos que solucionem os problemas de saneamento básico de nosso município);

Requerimento nº 039/2017, de iniciativa do vereador Milton Cesar Gomes; (“Solicita-se agencia de habitação que informe ao Poder Legislativo Municipal de Glória de Dourados, a fim de regulamentar a situação jurídica dos ocupantes das casas do Conjunto Habitacional do BNH-COHAB, localizado na Vila Industrial, Glória de Dourados”.

Indicação nº169/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira (“No sentido de que o Poder Executivo Municipal análise a possibilidade de realizar a instalação de bebedouro público e a construção de um banheiro sanitário na Praça do Centenário Nipo-Brasileiro”.

Indicação nº170/2017, de iniciativa do vereador Julio Cleverton dos Santos; (“No sentido de que o Prefeito Municipal através da gerência competente providencie a troca de reatores e luminárias queimadas nos seguintes trechos: Rua cervo entre rua João Calado da Silva;Rua Sinval Ramos de Novais esquina com Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves);

Indicação nº 171/2017, de iniciativa do vereador Milton Cesar Gomes e Carmo Felismino da Silva; (tome as devidas providencias em relação a Academia ao Ar Livre localizada em frente ao PSF da Vila Industrial, lado poente: ” Providenciar a recuperação dos aparelhos; Providenciar a instalação de bancos; Providenciar a instalação de muretas e telas de alambrado ao redor);

Indicação nº172/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira (No sentido de que o Ilustre Deputado análise a possibilidade de viabilizar recursos para a construção de um Parque Infantil na Praça do Centenário Nipo-Brasileiro “(Praça Japonesa).