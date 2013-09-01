Câmara apresenta nesta terça o projeto que cria a Câmara Mirim e outras reivindicações em DEODÁPOLIS

O VEREADOR MARCIO TELES PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, CONVIDA OS MUNÍCIPES PARA SESSÃO ORDINÁRIA NESTA TERÇA FEIRA DIA 09 DE MAIO, COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS(SETE DA NOITE).
-SERÁ LIDO E ENVIADO ÀS COMISSÕES O PROJETO DE LEI Nº 001/2017, DE AUTORIA DO VEREADOR MARCIO TELES PEREIRA, QUE: ‘INSTITUI A CÂMARA MIRIM NO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS-MS E ESTABELECE NORMAS PARA SEU FUNCIONAMENTO’.
-SERÁ LIDA E ENVIADA ÀS COMISSÕES COMPETENTES, A RESOLUÇÃO Nº 003/2017 DE 03/MAIO/2017 QUE: ‘REGULAMENTA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO, INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.
-SERÁ LIDO E ENVIADO ÀS COMISSÕES COMPETENTES O PROJETO DE LEI Nº 024 DE 02/MAIO/2017, DO EXECUTIVO, QUE: ‘DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DA COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.
-SERÁ LIDO E ENVIADO ÀS COMISSÕES COMPETENTES O PROJETO DE LEI Nº 025 DE 02/MAIO/2017, DO EXECUTIVO, QUE: ‘DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.
-O VEREADOR EDMILSON PRATES DE SOUZA E DEMAIS VEREADORES QUE SUBSCREVEM, ATRAVÉS DA INDICAÇÃO N. 060/2017, ENVIAM EXPEDIENTE AO PREFEITO SR. VALDIR LUIZ SARTOR, PARA QUE O MESMO AUTORIZE O PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO NA 12ª LINHA POENTE KM 01, NA BAIXADA DO CÓRREGO.
-O VEREADOR EDMILSON PRATES DE SOUZA E DEMAIS VEREADORES QUE SUBSCREVEM, ENVIAM EXPEDIENTE AO SR. VALDIR LUIZ SARTOR, PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE O MESMO AUTORIZE O PATROLAMENTO E O CASCALHAMENTO NOS BAIRROS JARDIM ITÁLIA, JARDIM EUROPA E JARDIM ELDORADO.
‘Tanajura’ em discurso na tribuna
-O VEREADOR JOÃO PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA INDICAÇÃO N. 062/2017, ENVIA EXPEDIENTE AO PREFEITO SR. VALDIR LUIZ SARTOR, PARA QUE O MESMO VIABILIZE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A POLÍCIA CIVIL DE DEODÁPOLIS-MS.
-O VEREADOR ADRIANO FERREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA INDICAÇÃO N. 063/2017, ENVIA EXPEDIENTE AO DEPUTADO ESTADUAL RENATO CÂMARA, PARA QUE O MESMO VIABILIZE UMA EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA O TESTE DA ORELHINHA, DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DE DEODÁPOLIS-MS.