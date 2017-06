Câmara antecipou 13º salário e servidores do Legislativo já podem sacar o beneficio em Deodápolis

Presidente da Câmara, vereador Márcio Teles - Foto: Eliton Santos / Impacto News

Em Deodápolis, o Presidente da Câmara, Vereador Marcio Teles garantiu hoje o pagamento do 13º salário dos servidores do Legislativo Municipal. A primeira parcela já foi depositada e os servidores já podem sacar o beneficio. Marcio destacou que a antecipação do pagamento se tornou possível graças à reprogramação financeira adotada pela mesa diretora desde o inicio desta nova legislatura.

“Conseguimos economizar o dinheiro da Câmara através de uma reprogramação financeira que realizamos desde o inicio de nosso mandato que preza pela eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos. Esta economia gerou a possibilidade de promover a antecipação do pagamento desta primeira parcela do 13º salário dos nossos servidores, com isso eles poderão passar as festas juninas com melhores condições!” destacou o Presidente do Legislativo.

Transparência



Desde o inicio desta nova legislatura, a Câmara Municipal de Deodápolis vem trabalhando para promover a transparência dos investimentos realizados pelo Poder Legislativo Municipal. O portal da transparência pode já ser acessado pelo site (www.camaradeodapolis.ms.gov.br). Neste canal qualquer cidadão pode obter as informações de despesas e receitas do Legislativo. Mesmo sendo de 2011, o portal da transparência do Legislativo nunca havia sido implantado.



“Zelamos pela eficiência e pela transparência das nossas ações como fiscalizadores do povo!” ressaltou Márcio Teles.