Câmara abre processo seletivo para contração e preenchimento de 11 vagas em FÁTIMA DO SUL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL Nº 01/2017 – EXTRATO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE 09 VAGAS PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E 02 VAGAS PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO.

QUADRO I – GRUPO OPERACIONAL 4- APOIO ADMINISTRATIVO

CARGOS CARGA HORÁRIA SÍMBOLO VAGAS QUALIFICAÇÃO SALÁRIO BASE R$ ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 40h ADM-401 02 Ensino Médio Completo 937,00

QUADRO II – GRUPO OPERACIONAL 5- SERVIÇOS AUXILIARES

CARGOS SÍMBOLO VAGA QUALIFICAÇÃO SALÁRIO BASE R$ TELEFONISTA 40h SAX-501 01 Ensino Médio 937,00 MOTORISTA 40h SAX-501 01 Ensino Fundamental e CNH 937,00 CONTÍNUO-Servente 40h SAX-503 02 Ensino Fundamental 937,00 CONTÍNUO - Copeiro 40h SAX-504 02 Ensino Fundamental 937,00 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40h SAX-504 01 Ensino Fundamental 937,00 VIGIA 40h SAX-504 02 Ensino Fundamental 937,00

INSCRIÇÕES : No período de 22 à 23 de Março de 2017 das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, horário de MS.

LOCAL: Câmara Municipal de Fátima do Sul

Rua Tenente Antônio João n.1079 – Centro

Fátima do Sul- MS

TAXA DE INSCRIÇÃO: Não será cobrada

Requisitos básicos exigidos para inscrição:

ser brasileiro nato ou estrangeiro conforme determina a EC n. 19/1998; não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitado em julgado. idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação; estar quites com o serviço militar ( sexo masculino) não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da União, Estados e Municípios; comprovar a escolaridade mínima exigida para o cargo; apresentar todos os documentos pessoais e de escolaridade e eventual tempo de serviço público, originais e 01 cópia, inclusive de quitação com a justiça eleitoral e a CNH válida, para os candidatos ao cargo de Motorista;

A DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES será feita no site http//www.camaradefatimadosul.ms.gov.br demais sites citados no edital e DO do Município de Fátima do Sul ( Diário MS e Jornal o Progresso) até o dia 30/03/2017.

PROVA ESCRITA OBJETIVA: Prevista para o dia 02 de abril de 2017 com início às 09h00min, e término às 12h00min, totalizando 03 horas de duração, na Escola Municipal Favo de Mel- CAIC localizada à Rua Rio Dourados, nº 951, em Fátima do Sul – MS.

DIVULGAÇÃO DO GABARITO: DIA 06/04/2017 no site http//www.camaradefatimadosul.ms.gov.br demais sites citados no edital e DO do Município de Fátima do Sul ( Diário MS e Jornal o Progresso

IMPORTANTE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL COM A CLASSIFICAÇÃO POR CARGOS SERÁ FEITA NO SITE OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES: http//www.camaradefatimadosul.ms.gov.br demais sites e DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO JÁ MENCIONADOS, EM DATA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, ENTRE 10 E 14/04/2017.

Informações completas sobre o Processo Seletivo Simplificado, Conteúdo Programático, documentação etc. consultar o Edital 01/2017, no site hhtp//www.camaradefatimadosul.gov.br e Mural da Câmara Municipal de Fátima do Sul.

EMERSON CLEBER MENDES

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL