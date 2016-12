Câmara abre inscrições para concurso com 10 vagas e salário de R$ 3,6 mil nesta quinta em DEODÁPOLIS

FOTO: WILSON AMARAL - Câmara abre inscrições para concurso com 10 vagas e salário de R$ 3,6 mil

A Câmara Municipal de Deodápolis, município localizado a 263 quilômetros de Campo Grande, lançou nesta quarta-feira (28) um edital de concurso público com 10 vagas para servidores de cargos efetivos. Os salários variam de R$ 880,00 para os cargos de nível fundamental a R$ 3.682,00 para os de nível superior.

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (29), e se estendem até o dia 27 de janeiro. Os interessados podem se inscrever pela internet, por meio do endereço eletrônico www.valeconsultoriaeassessoria.com.br. Como o sistema não emite segunda via do boleto, os candidatos deverão tomar o cuidado de imprimir a guia de pagamento no ato da inscrição.

O valor das inscrições varia de acordo com o nível do cargo de interesse. A taxa para os cargos de nível fundamental é de R$ 50,00, para os de nível médio é de R$ 80,00 e para os cargos de nível superior é de R$ 110,00. O pagamento da taxa deve ser efetuado até o dia 30 de janeiro para que a inscrição seja validada.

O edital do concurso ainda prevê que a etapa de prova escrita seja realizada no dia 5 de março. O conteúdo programático das provas está disponível nos anexos do edital, que pode ser consultado clicando aqui.

A Câmara de Deodápolis abriu o concurso público em atendimento a um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPE-MS (Ministério Público Estadual) em outubro. Por meio do promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira, a Câmara foi recomendada a exonerar servidores comissionados irregulares, e realizasse um novo concurso público para criação de cargos efetivos, em 180 dias.

(sob supervisão de Evelin Araujo)