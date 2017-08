Câmara abre concurso para 09 vagas com salários de até R$ 3,8 mil em JATEÍ

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de Jateí, no estado do Mato Grosso do Sul, divulgou edital para realização de um novo concurso público. São 9 vagas abertas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior com salários que variam entre R$ 1.150,00 e R$ 3.380,00. Do total de vagas abertas, 10% serão destinadas aos candidatos portadores de deficiência.

Cargos e Vagas

Nível fundamental completo - Auxiliar de Serviços Gerais (1), Copeira (1), Motorista "C" (1) e Servente de Limpeza (2).

Nível médio - Assistente Técnico Legislativo (1) e Recepcionista (1).

Nível superior - Analista de Planejamento e Controle (1) e Procurador Jurídico (1).

Inscrição

As inscrições para o concurso deverão ser realizadas, via internet, no endereço eletrônico www.sigmams.com.br a partir das 00h do dia 28 de agosto até as 23h59min do dia 11 de setembro de 2017. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 65,00 a R$ 99,00.

Para os candidatos que não possuem acesso à internet será disponibilizado um posto de atendimento, na sede administrativa da Câmara Municipal, situado na Avenida Professora Bernadete Santos Lei, nº 653, centro de Jateí, nos dias úteis, no período de inscrição, das 7h30min às 11h.

Provas

O concurso constará de prova objetiva para todos, além de prova prática e prova de títulos dependendo do emprego. A prova objetiva será realizada no dia 22 de outubro, nos locais e horários a serem ainda divulgados.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Câmara Municipal de Jateí, por igual período.

Anexo: Edital Concurso Câmara de Jateí-MS 2017