Caixas eletrônicos são arrombados dentro de Parque de Exposições na Capital

​Caixas eletrônicos foram arrombados na madrugada desta quarta-feira (11), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Rouba a Banco, Assaltos e Sequestros) foram acionadas. O valor levado não foi informado.

Segundo o delegado Fábio Peró os caixas foram arrombados por volta das 2h20 da madrugada desta quarta (11). A quadrilha era composta por seis bandidos sendo que cinco estavam em um veículo Golf e o outro em um Vectra.

Os autores que estavam no veículo Volkswagen Golf arrombaram o portão do Parque de Exposições e amarram os vigias na guarita, sendo que o Chevrolet Vectra dava apoio aos comparsas. Eles estavam armados com fuzis.

Eles usaram explosivos destruindo os caixas eletrônicos. Uma maleta com dinheiro foi levada, mas o valor não foi informado. Durante a fuga equipes da Policia Militar perseguiram e atiraram contra os pneus do Golf. O carro acabou abandonado pelos bandidos.

Os veículos foram levados para o Garras que investiga a autoria do roubo.