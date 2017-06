Cacau Show de Fátima do Sul estará presente na Festa da Fogueira que começa hoje em Jateí

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Ponto Extra da Cacau Show de Fátima do Sul, informa a todos que está recheada de novidades, e que estará presente nos três dias de festa da fogueira que começa hoje, quinta-feira (29), no município de Jateí.

A Cacau Show de Fátima do Sul estará com um espaço localizado na praça de alimentação, além das famosas trufas, a Cacau Show de Fátima do Sul estará com diversos produtos e o irresistível “Fondue” da Cacau Show, chocolate cremoso e frutas fresquinhas. Aproveite o clima festivo e faça uma visita hoje a noite no espaço Cacau Show no Parque da Fogueira e deixar sua noite ainda mais especial.

40ª FESTA DA FOGUEIRA - PROGRAMAÇÃO

No município de Jateí inicia nesta quinta-feira a 40ª Festa da Fogueira, um dos maiores eventos da região programado para os dias 29,30 de junho e 01 de julho, com a atração principal a queima da maior fogueira do país com show pirotécnico marcada para noite de sábado.

O evento reverenciando ao Santo Padroeiro do município São Pedro terá entrada franca durante todos os dias, tanto para o recinto da festa que acontece no parque da fogueira “Eloi Quelé Ramos” como também os shows artísticos. Conforme a programação o evento tem inicio às 17h:30min com Procissão dos carros e a Benção; 18h Missa em Ação de Graças no Parque da Fogueira; 19h Abertura das Barracas; 20h Abertura do Rodeio; 22h Show com Elvis & Adriano; 00h Show com Felipe & Falcão.

Para o dia seguinte sexta-feira (30) às 19h Abertura das barracas; 20h Continuação do Rodeio; 22h Show de Elvis& Junior; 00h Show com Villa Baggage. 01/07 sábado 9h Cavalgada; 12h Queima do alho; 19h Abertura das barracas; 20h Semifinal e final do Rodeio; 23h Show com Paulo & Jean; 00h Queima da maior fogueira do país e o encerramento 00h:30min Show com Jeann & Julio.