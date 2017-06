Buracos de Dourados viram alvo do MPE

Populares citam buraco como causador da morte de motociclista - Foto: Divulgação

Os inúmeros buracos existentes em Dourados e a quantidade de reclamações de populares vítimas de acidentes com suspeita de terem sido causados por esses defeitos no asfalto fizeram o MPE (Ministério Público Estadual) dar início a investigação contra o município.

Inquérito Civil instaurado pelo promotor Amilcar Araújo Carneiro Júnior, titular da 11ª Promotoria de Justiça local, vai apurar as "irregularidades urbanísticas consistentes na falta de manutenção da pavimentação asfáltica" no município.

De acordo com o processo, iniciado no dia 28 de junho que traz em anexo diversas cópias de matérias divulgadas pela imprensa e reclamações de populares, as famosas ‘crateras’ têm ‘atentado contra a própria dignidade física dos munícipes’.

Na ação, o promotor solicita à prefeitura que apresente todas as ações realizadas em 2017 para buscar solucionar o problema existente.

O MPE também quer um relato das licitações já realizadas para o serviço de tapa-buracos, planilha de execuções do serviço, recapeamento, asfaltamento, ordenação de despesas e pagamentos.

Ainda conforme o Inquérito, o órgão pede que o Município apresenta um plano específico de gestão de manutenção das vias públicas.

Tapa-buraco

Ontem (29), em evento no CAM (Centro Administrativo Municipal), o secretário Municipal de Obras Públicas, Tahan Sales, afirmou que a prefeitura está ativando a usina de asfalto para que o serviço de tapa-buraco seja realizado com maior rapidez.

Atualmente poucas são as frentes de serviço que atuam na tentativa de consertar esses obstáculos, o que tem gerado inúmeras reclamações e deixado a cidade intransitável.

Conforme o secretário o município ainda deve receber nos próximos dias os R$ 5 milhões prometidos pelo governo do Estado para auxiliar a realização dessas obras.

Em relação a ação, a prefeitura disse ao Dourados News nesta sexta-feira (30) que não foi notificada e assim que receber o documento dará os encaminhamentos necessários.

Mortes

Recentemente, Valdomira Nunes da Rocha, 61, não resistiu aos ferimentos de uma queda de moto provocada por um desses buracos e morreu em 15 de junho, 20 dias depois do acidente ocorrido na rua Lídia Pereira de Carvalho, na Vila Erondina II.

Outro caso investigado e que a perícia dirá se foi ou não causado por esses obstáculos é o da técnica de enfermagem Sônia Aparecida Rodrigues Fernandes, no dia 19 de junho, na avenida José Roberto Teixeira.