Briga no velório: cliente vai atrás de doceira ao não receber encomenda

Imagem midiamax

O não recebimento de doces para uma festa de aniversário de uma criança de 2 anos, acabou em briga durante o velório do marido da doceira contratada para o serviço, em Campo Grande, na região central da cidade, no último sábado (21).

Segundo a ocorrência feita pela cliente de 35 anos, ela teria contratado os serviços da doceira para uma festa que seria realizada no dia 21 deste mês. Dias antes da festa, a cliente ficou sabendo por redes sociais que o marido da doceira teria sido internado, após sofrer um infarto.

Ela ligou no dia 16 deste mês para a profissional perguntando se teria condições de cumprir com o combinado. De acordo com informações, a profissional teria dito que cumpriria com o combinado e que chamaria uma ajudante.

Mas, um dia ante da festa a cliente teria sido informada pela doceira que não poderia cumprir com o combinado, já que seu marido tinha falecido. A mulher, então, pediu o dinheiro de volta para contratar outra profissional.

A doceira teria pedido para que ela fosse até o velório para receber o dinheiro por que não iria fazer o depósito. Segundo a cliente, ao chegar no velório foi hostilizada pelas pessoas com xingamentos. Momento em que passou a filmar a ação com seu celular.

Quando estava de saída do local teve os cabelos puxados por uma mulher e outras pessoas tiveram de separar a briga. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.