Briga entre pai e filho acaba com um morto e outro preso na Fronteira

Imagens: Porã News

Briga entre pai e filho acaba com um morto e autor preso pela policia em fazenda situada na região de fronteira com Bela Vista.

O autor foi identificado como, Lorenzo Valiente Martinez (24) que na tarde de domingo (15) por volta das 16:45hs, após uma discussão executou o próprio pai identificado como Eleno Valiente Martinez, na fazenda “La Irene” situado proximo a cidade de Bella Vista Norte a 30 kilometros da fronteira com a cidade de Bela Vista.

Populares que presenciaram o fato alertaram os agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica, que chegaram ate o local, onde após constatar a veracidade dos fatos realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente entregaram o corpo da vitima aos familiares, no local ainda durante os procedimentos os agentes da Divisão de Homicídios conseguiram localizar o autor que recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Sede da Seção de Investigação de Delitos da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde guardara reclusão por ordem do promotor de justiça Armando Cantero, que acompanho os procedimentos policiais.