'Brasil Sorridente' atendeu nesta ultima semana mais de 25 pacientes em DEODÁPOLIS

Equipe responsável pela execução do programa em Deodápolis

O Programa ‘Brasil Sorridente’ atendeu nesta ultima semana mais de 25 pacientes que foram ao ESF Santo Antônio em busca de uma melhor saúde bucal. No ESF, a equipe do Dr. Pedro avaliou todos os pedidos de próteses. O ‘Brasil Sorridente’ está inserido em Deodápolis na Coordenação de Saúde Bucal que conta com a direção da Dr. Maria do Carmo. Os pacientes fizeram os exames para prótese total (Dentadura) e PPR (Ponte).



“O Brasil Sorridente objetiva melhorar a saúde bucal da população com o acesso a próteses dentárias fornecidas pelo Governo Federal. É uma grande satisfação ver este programa sendo aplicado de forma eficaz e proporcionando um sorriso mais bonito para diversas pessoas. A Prefeitura Municipal através da Secretária de Saúde vem trabalhando para fornecer as próteses sempre com muita agilidade e as equipes estão empenhadas em atender a nossa comunidade!” destacou a Dr. Maria do Carmo.



A Coordenadora ainda afirmou que quem quiser obter as próteses deve procurar os agentes de saúde. “O Agente de Saúde encaminhará o paciente ao ESF de cada região. Ao fazer os exames o paciente é encaminhado ao ESF Santo Antônio onde o pedido de prótese é elaborado!” frisou Maria do Carmo.