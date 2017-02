BONITO: Vereadores destacam necessidade de resgatar credibilidade dos Poderes em 1ª Sessão da Câmara

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / BONITO INFORMA - Vereadores destacam necessidade de resgatar credibilidade dos Poderes em 1ª Sessão da Câmara

A Câmara Municipal de Bonito realizou na manhã desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, Sessão Solene de abertura dos trabalhos da nova legislatura, eleita no ano passado para o período de 2017 a 2020.

A solenidade contou com as presenças do prefeito municipal, Odilson Soares, e de nove dos onze vereadores eleitos. Após a abertura dos trabalhos a presidente da Casa, vereadora Lúcia Miranda, convidou o novo prefeito para fazer uso da palavra, o qual, a seguir, apresentou um relatório parcial detalhando a difícil situação financeira e patrimonial encontrada na Prefeitura Municipal.

CLIQUE AQUI E VEJA TODAS AS FOTOS DA SESSÃO

Dando prosseguimento à sessão os vereadores fizeram uso da palavra realçando, em sua maioria, a necessidade de seriedade e de empenho de todos para resgatar a credibilidade das instituições públicas, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo.

Em sua fala de encerramento a presidente do Legislativo Municipal, Lúcia Miranda, destacou a situação caótica encontrada também na Câmara, lamentando não ter havido sequer um processo de transição. “Recebemos uma sede nova, bonita, mas com a sua organização interna em estado de completo abandono. Os documentos públicos estavam jogados no chão e todos os arquivos dos computadores foram deletados”, afirmou, finalizando: ”Faltou seriedade e ética, além de respeito pelo poder público e pela população de Bonito, mas seguiremos firme com o nosso objetivo de buscar o bem comum e de ajudar a população”.