BONITO terá carnaval depois de ficar dois anos sem realizar a festa popular

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / BONITO INFORMA - Prefeito Odilson e Secretário de Turismo Augusto Mariano

BONITO - MS - O tradicional destino turístico não realizava a festa popular há dois anos e em 2017 vai retomar a folia. Segundo o secretário de Turismo do município, Augusto Mariano, a retomada da festa é um compromisso do prefeito Odilson Soares com a população de Bonito.

"A prefeitura vai fazer um grande sacrifício para realizar essa festa, mas foi um compromisso e essa iniciativa vai ser muito importante para o turismo, vai atrair visitantes e assim, movimentar a economia da cidade", afirma Mariano.

Ainda de acordo com o secretário, os investimentos para a festa ficaram abaixo de R$ 200 mil e a celebração acontece durante os cinco dias de folia (de sexta-feira a terça-feira) em frente ao Ginásio de Esportes do bairro Rincão "É a oportunidade do bonitense ter 5 (cinco) dias de diversão e com as duas matinês para as crianças também poderem se divertir e participar com a família e amigos", finalizou Mariano.​

O cancelamento ou redução de investimentos nas festas de Carnaval é situação recorrente no Estado há algum tempo. Em 2015, mais de 10 municípios deixaram de promover a folia, alegando falta de recursos. No ano passado, outros mantiveram a ausência da festa, como Dourados, Jardim, Brasilândia, Chapadão do Sul e Bonito, que retoma a festa neste ano.