Bonito (MS) sedia Seminário Nacional de Vereadores que começa nesta quarta e vai até domingo

FOTO: JABUTY - Bonito (MS) sedia Seminário Nacional de Vereadores

Será realizado a partir de hoje (28) até domingo (30) em Bonito o Encontro Nacional de Vereadores, promovido pela UCVMS (União da Câmara de Vereadores de MS) com apoio da UVB (União de Vereadores do Brasil).

O seminário será realizado no Zagaia Eco Resort. Confira a programação:

Dia 28/06/2017 – Das 13h00 as 18h00 - Abertura e credenciamento.

Dia 29/06/2017 - Das 09h00 às 12h00 - Palestra com Waldir Neves. Das 14h00 às 17h00 – Palestra com Guilherme Scheelb – Procurador da República.

Dia 30/06/2017 – Das 09h00 às 12h00 – Adriano Manzarinno

As Inscrições para as câmaras Filiadas custam R$ 180,00 / não Filiadas: R$ 280,00. Contato: UCVMS (67) 3029 0859 – Banco do Brasil Agência 3496-7 Conta 1446-X. Outras informações com Sheila - (67) 99263-4118.