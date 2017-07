Bonito (MS) recebe a musa fitness Juliana Salimeni que posta fotos e recebe elogios, VEJA AS FOTOS

Fotos: Reprodução/Instagram

A musa fitness Juliana Salimeni está curtindo o final de semana em Bonito, Mato Grosso do Sul. De biquíni, a apresentadora compartilhou o clique no Instagram e recebeu uma chuva de elogios. Ela se hospedou no Zagaia Eco Resort

"Diva" e "Rainha" foram alguns dos comentários. A musa ainda filosofou no clique: "Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é esquecido e as dores cicatrizam. Quem tem que ficar fica, o que é verdadeiro permanece, e o que não é some. Não tenha pressa, não guarde mágoas, não queira pouco... Sempre queira o melhor. Espere na sua. Aprenda a ser paciente. Aprenda a ouvir uma boa música quando a tristeza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo a ter fé. Fé de que, por mais difícil que seja, o universo sempre irá conspirar a seu favor".

FOTOS ABAIXO - INSTAGRAM DA JUJU