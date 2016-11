BONITO (MS) é um dos destinos turísticos mais seguros do Brasil, adquira seu pacote na Agência Sucuri

BONITO (MS) - Nenhum outro destino de turismo do Brasil se compara em termos de segurança a Bonito Mato Grosso do Sul. Mais de 30 anos de turismo sem relatos de assaltos, roubos ou qualquer tipo de violência com nossos visitantes!

Bonito MS está geograficamente localizado em um lugar ilhado, cercado de selvas e campos e a cidade mais próxima está a 65 quilômetros, sendo também é uma cidade pequena.

Com menos de 23 mil habitantes urbanos e menos de 5 quilômetros quadrados de cidade,Bonito tem trêsequipes depoliciais - a polícia militar, a polícia civil e a polícia ambiental.

O povo é receptivo pela própria natureza geográfica,tornando a convivência com os visitantes ainda mais fácil e prazerosa, tanto na cidade como nos passeios de Bonito.

Não há dúvida que a segurança sua e de sua família pesa na hora da escolha de um destino turístico e Bonito, por ser um destino 100% seguro, é por si só um atrativo, porque andar livremente pelas ruas ou pedalar sem preocupações já é raro nos dias de hoje!

Bonito MS é um daqueles raros lugares do mundo que, pela interação com seus visitantes e moradores de todas as partes do mundo, torna-se o lugar ideal para se passar uns dias de férias!

Adquira com antecedência seu pacote de viagem completo com a Agência Sucuri e seja bem-vindo à Capital do Ecoturismo Brasileiro!

Contato:

Tel: (67) 3255-3994 – Contato MS

Tel: (11) 3230-6051 – Contato SP

Tel: (41) 4042-5450 – Contato PR

Tel: (31) 4042-5150 – Contato BH

Tel: (21) 4042-6150 – Contato RJ

E-mail: [email protected]