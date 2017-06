Bonito (MS) e Pantanal, grandes experiências em uma só viagem, veja dicas aqui da Agência Sucuri

FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Bonito (MS) e Pantanal, grandes experiências em uma só viagem

Bonito e o Pantanal no Mato Grosso do Sul, são destinos que fazem você vivenciar experiências que provarão o que a natureza pode nos dar de melhor!

A cobiçada cidade de Bonito (MS) é famosa em todo planeta por ter uma das águas mais transparentes do mundo e atrativos de tirar o fôlego como a Gruta do Lago Azul, as nascentes, as cachoeiras são lugares dignos de filmes do Discovery Channel!

Nas nascentes de Bonito Mato Grosso do Sul são feitos os passeios de flutuação, dando a sensação de voo como se a água não existisse de tanta transparência e os peixes transpõem nossa imaginação parecendo estar bailando no ar. São Dourados de cor tão pura que parecem ouro, Pintados gigantes, Piraputangas e centenas de Pacus majestosos, aqui em Bonito (MS) até mesmo os minúsculos peixes como o belo Mato-grosso são de beleza imponente e juntos transformam Bonito em um aquário gigante!

A aventura em um dos três maiores points mundiais do ecoturismo não para nunca, em sobrevoos que nos elevam a outra percepção com tamanha dimensão do lugar, em tirolesas que cruzam rios transparentes, no giro dos bóia Cross e até mesmo em aventuras no Arvorismo ou porque não experimentando um mergulho com cilindro? Garanto que suas experiências serão inesquecíveis!

Ufa! Depois de tanta aventura e experiências tão ricas a menos de duas horas de carro de Bonito, nos defrontamos com o majestoso Pantanal, a maior planície alagada deste planeta e as novas experiências seguem nos surpreendendo!

Estar no Pantanal é deitar em uma rede junto com os donos da fazenda e ouvir estórias fantásticas dos colonizadores deste lugar curioso e selvagem, mas não é só isso, a natureza ali nos dá de presente nasceres e pôr do sol que desenham verdadeiras obras de arte, colorindo o horizonte que tem outra forma nestas moradas de Deus!

Pantanal relaxa o corpo e alucina a alma onde nos sentimos visitas e deixamos de lado o status de turista porque a receptividade de fama mundial do homem pantaneiro é tão atrativa e curiosa como a geografia desta planície sem fim!

As atividades são inúmeras, desde safaris, passeios noturnos, pesca, caldo de piranha, até as noites mais estreladas de sua vida, sem falar nos momentos bons com sua própria família, é a união de todos que este destino proporciona!

Viver a experiência de compartir estes dois destinos irmãos em uma só viagem é muito mais que turismo é um encontro com nossas origens esquecidas onde o tempero é a natureza e a cultura!

Pantanal e Bonito te surpreenderão fazendo com que suas expectativas mais otimistas sejam facilmente superadas!

