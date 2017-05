BONITO (MS): Com nova direção, Casa do Vidro limpa a natureza e ilumina casas, conheça o projeto

FOTOS: JOSÉ WENDEL - Com nova direção, Casa do Vidro em Bonito (MS) limpa a natureza e ilumina casas

Já parou para pensar quanto lixo é depositado na natureza todos os dias? E que a grande maioria destes lixos são vidros que ficam dezenas e dezenas de anos degradando nosso meio ambiente?

Pois é, por este motivo que desde de 2014 a Casa do Vidro atua no meio ambiente de Bonito (MS), recolhendo todo o vidro possível para reutilização. Para que com este material seja criado os mais variados objetos, como: copos, luminárias, jarros, etc.

Ecodesigner consagrado hoje nacionalmente na área de iluminação, objetos de decoração e utensílios domésticos. São criadas as mais belas artes para serem reproduzidas no vidro descartado, com o reuso dos objetos através de corte, jateamento e cola, deixando o ambiente de sua casa ou empresa muito mais sustentável.

Sabemos que quem visita Bonito (MS) é um amante da natureza, e como todo amor é necessário cuidado e carinho, ele não gostará de ver um ambiente tão lindo como este, cheio de vidros jogados, ou qualquer outro tipo de lixo.

Por isso, projetos como este devem ser aplaudidos, ou melhor, idealizados!

Para isto acontecer a Casa do Vidro está aberta a novas parcerias, como franquias, cursos, representação, visitação e criação de objetos exclusivos de acordo a clientela.

NOVA DIREÇÃO, ATITUDE INTENSIFICADA

A casa do vidro fundada por Carlos Cardinal em 2014, hoje atua com uma nova direção e equipe. A gerente geral Gina Tolfo Felix prioriza sempre as novas parcerias e expansão do projeto, para fortificar e fomentar o negócio conta com o apoio do designer Oda no qual tem vasta experiência a nível internacional e nacional trazendo da sua última estadia no Egito um novo conceito nas peças e o gerente de produção Thiago Villalba responsável pela execução e resultado final dos objetos.

Hoje a Casa do Vidro através do projeto “Vidro não é lixo”, apoiado pela Prefeitura Municipal de Bonito(MS), consegue retirar da natureza 100% do vidro coletado no Ecoponto da sua sede. Graças aos grandes parceiros como hotéis, bares, restaurantes e população local conscientes veem arduamente destinando seus materiais a fábrica.

O apoio de inúmeras agências e pessoas que indicam à visitação fazendo assim o escoamento das peças fortificando assim as vendas e o conhecimento do projeto, hoje o alcance atinge os grandes centros onde você tem a possibilidade de encontrar os produtos de reutilização do vidro e transformando a cidade de Bonito (MS) de fato em um paraíso sustentável.

Então se você queira fazer parte desse movimento em prol a natureza está aí uma boa opção, basta você levar seus vidros descartados ao Ecoponto e também obter produtos encantadores. Conte com a equipe da Casa do Vidro, eles com certeza irão te ajudar a manter seu jardim limpo e sustentável.

PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Seja um parceiro da Casa do Vidro, e ajude a cuidar e manter nossa natureza limpa e conservada. Não basta ter consciência tem que ter atitude.

A CASA DO VIDRO está localizada na Rua Afonso Pena, 587, Centro, Bonito (MS).

Seus contatos são (67) 3255-3987/99164-7674/99821-3326.

E-mail: casadovidrobonitoms@gmail.com.

A fabrica fica aberta de segunda a sábado das 8 às 11h – 13h as 21h e sábado das 8 as 12h.