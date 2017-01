BONITO + feriado + cidade cheia = falta de água; população reclama

FOTO: DIVULGAÇÃO

Em praticamente todos os feriados prolongados, por ser uma cidade reconhecida mundialmente pelas belezas naturais, a cidade de Bonito recebe muitos visitantes. Isso é extremamente importante para a economia local, afinal, o turismo é uma das principais fontes de renda do município.

Até aqui, tudo normal. Porém, em quase todos esses feriados, onde muitos turistas vêm em busca das águas cristalinas de Bonito, é justamente a população que acaba sofrendo com falta dela.

Na semana passada, mais precisamente no dia 28, o Bonito Informa noticiou que a Sanesul, concessionária responsável pelo fornecimento da água no município, iria bloquear a distribuição para manutenção na rede de abastecimento. Segundo o comunicado emitido através de uma nota oficial, o bloqueio iria permanecer até às 22 horas. Entretanto, alguns pontos da cidade sofreram com a falta de água até ontem, dia 02.

Pelo Facebook, a população demonstrou sua indignação. Confira algumas:

Em algumas localidades do município, quando o abastecimento começou a ser normalizado, a aparência da água era turva. Veja o vídeo:

O Bonito Informa enviou um e-mail para a Sanesul pedindo um esclarecimento sobre esse problema, que é recorrente na cidade. Porém, até o fechamento desta matéria, não recebemos o retorno.