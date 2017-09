BONITO: Empresa Bonito Fly divulga nota de esclarecimento do caso que aconteceu voo com blogueira

FOTO: BONITO FLY - Empresa Bonito Fly divulga nota de esclarecimento do caso que aconteceu voo com blogueira

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Bonito Fly e uma empresa no ramo de turismo que realiza voos panorâmicos de asa delta trike sediada em Bonito Mato Grosso do Sul que vem através dessa esclarecer o incidente ocorrido com a Bloqueira Paula no dia 03 de setembro do corrente ano.

A sra Paula foi convidada sem custo algum a realizar o passeio em nosso equipamento de voo que passa por constantes revisões e encontra se com as devidas manutenções em dia. Porém equipamentos mesmo manutenidos e novos estão sujeitos a falhas e o inesperado aconteceu.

Ao decolar da pista nosso piloto Ramon Lopes que possui 21 anos de experiência sendo 11 anos dedicados aos voos panorâmicos com passageiros, percebeu que algo estava errado com a asa e com muita perícia pousou a aeronave ao solo desligando imediatamente o motor afim de evitar um acidente maior com a hélice em movimento.

O fato é que ao realizar o pouso forçado o trem de pouso travou não permitindo que o equipamento deslizasse suavemente na pista vindo a virar (movimento conhecido no meio aeronautico como pilonagem).

A bloqueira foi imediatamente retirada do aparelho sem nenhuma gravidade além de um hematoma na coxa. Ela imediatamente se retirou do local com seu fotógrafo sem falar nada apesar das tentativas em oferecer socorro até à unidade de saúde mais próxima e não foi encontrada até as 11 hr da manhã em nenhum posto de atendimento ou hospital da região.

Foram realizadas várias buscar nos hotéis da cidade porém sem êxito. Após as postagens da mesma em redes sociais desmerecendo o passeio com coisas do tipo " infelizmente a asa delta caiu porém a Paula sobreviveu" dando a entender que o piloto havia morrido fomos procurados pela midia "Campo grande News" pra saber se realmente havia algum óbito no acidente, e informamos que não e que inclusive a Sra Paula estava bem apesar do susto o que é absolutamente normal em casos assim.

Ao meio dia soubemos que ela foi até o hospital da cidade para fazer um exame de corpo delito e de imediato procuramos a mesma mas seu fotógrafo nos informou que ela não queria conversa então deixamos nossos contactos e nos colocamos à disposição para cobrir qualquer despesa que houvesse relativas ao acontecido.

A Bonito Fly é uma empresa que se preocupa pela segurança e diversao de seus clientes sempre com muita responsabilidade. lamentamos o ocorrido e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento a respeito do passeio e demais duvidas que por ventura possam ocorrer.

Att

Bonito Fly

Voos Panorâmicos