Bonito Eco Fight 2 tem data, local e presença VIP de três lutadores do UFC confirmados para setembro

FOTO: JABUTY - Organizadores no gabinete do prefeito de Bonito - Odilson Soares e secretariado

Sucesso total na primeira edição realizada em março de 2017, o Bonito Eco Fight confirmou que irá realizar sua segunda edição no dia 23 do mês de setembro, no Ginásio de Esportes da cidade de Bonito, no Estado do Mato Grosso do Sul.

Três presenças vip’s de atletas do Ultimate também já foram confirmadas. Charles ‘Do Bronx’s’ Oliveira, a ex-desafiante ao cinturão da categoria peso-palha feminino Jessica Andrade e John Lineker estarão no local do show, prestigiando a nova safra de lutadores e também tirando fotos e dando autógrafos aos fãs de MMA.

Presidido pelo também lutador Claudio Rocha, a organização esteve no mês passado com o prefeito de Bonito/MS Odilson Soares, onde debateram a proposta da realização dessa segunda edição.

Segundo informações da assessoria de imprensa, o encontro contou também com a presença da secretária de Governo, Terezinha Braga, e pelo secretário de Administração e Finanças, Celso Poli, que assegurou a realização do evento no mês de setembro e nenhum combate do card ainda foi revelado.