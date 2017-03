BONITO: Agência Sucuri destaca grupos de viagem que visitam há mais de 30 anos as belezas naturais

Agência Sucuri destaca os grupos de viagem que visitam há mais de 30 anos as belezas naturais

Bonito (MS), recebe grupos de viagem há mais de trinta anos! Grupos de todos os lados do Brasil e exterior, como excursões de Santa Cruz de la Sierra na Bolívia.

Os grupos de crianças ou grupos de adolescentes que visitam Bonito Mato Grosso do Sul fazem gincanas na natureza, ganham aulas de biologia e de educação ambiental como no Projeto Jiboia, aprendizados como primeiros socorros com nossos guias e se divertem muito, tudo vai depende do perfil de cada grupo.

Contamos com vários bares locais que recebem nossos adolescentes com musicas e muitas festas! e para nossos pequenos? Festas com brinquedos como pula pula e outros apetrechos promovidos com o intuito de que eles aproveitem ao máximo sua experiência em Bonito Mato Grosso do Sul!

Para os grupos adultos e mistos indicamos passeios alternando a modalidade a cada dois dias em lugares tranquilos como praias de águas transparentes e doce ou balneários de rara beleza assim há cada vez maior interação.

Recebemos muitos grupos empresariais, realizam várias atividades interativas que promovem o trabalho em equipe e a competitividade harmônica de acordo com o perfil de cada grupo e o que o Master deseja alcançar com a experiência em Bonito Mato Grosso do Sul.

Para grupos de melhor idade preparamos um festival de gastronomia e passeios que aguçam a contemplação e também a cultura local - viagem de grupos de melhor idade que buscam experiências inovadoras e interativas que fazem com que a juventude.

Seja qual for seu grupo pode contar com Agencia Sucuri para superar as expectativas mais otimistas e organizar todo o pacote turístico, conte com nossa equipe sempre! Contamos com uma ampla equipe especializada para atender e deixar sua viagem ainda mais inesquecível.

Monte seu pacote de viagem garantindo a certeza de um passeio tranquilo neste paraíso.

Conte conosco em Bonito MS e no Pantanal e vamos superar suas expectativas mais otimistas sobre sua viagem!!

Contato:

Tel: (67) 3255-3994 – Contato MS

Tel: (11) 3230-6051 – Contato SP

Tel: (41) 4042-5450 – Contato PR

Tel: (31) 4042-5150 – Contato BH

Tel: (21) 4042-6150 – Contato RJ

E-mail: [email protected]r