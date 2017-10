Bombeiros socorreram seis vítimas de acidente de trânsito em 24 horas em Corumbá

Quinze ocorrências foram registradas no plantão do Corpo de Bombeiros de Corumbá nas últimas 24 horas. Os destaques foram três acidentes de trânsito. O primeiro ocorreu às 13h30 de sexta-feira (20) no cruzamento das ruas 21 de Setembro e Joaquim Murtinho, onde houve colisão entre um caminhão e uma moto de entregas. O condutor, de 29 anos, apresentava escoriações nos braços e fratura na perna esquerda. Recebeu os primeiros atendimentos e foi levado ao pronto-socorro municipal.

Mais tarde, às 14h20, outra colisão entre carro e moto. Desta vez, no cruzamento das ruas Nossa Senhora de Fátima e São Pedro. O homem de 45 anos, que pilotava a motocicleta, sofreu escoriações e fraturou a perna, segundo os bombeiros.

Divulgação/Bombeiros Condutor de carro não respeitou preferencial e colidiu em ônibus

Já na madrugada deste sábado (21), às 04h40, acidente envolveu um ônibus e um carro na rua Cyríaco de Toledo, parte alta de Corumbá. No veículo, estavam quatro pessoas. O condutor, de 20 anos, teve escoriações nos braços e no rosto; mulher de 23 anos sofreu traumatismo craniano leve e um corte na testa; outra jovem de 19 anos, apresentava trauma no tórax e fortes dores na região cervical e um rapaz, de 20 anos, teve apenas escoriações nos braços. Todos foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No local, a equipe plantonista foi informada que o motorista do carro dirigia sem carteira de habilitação, tinha forte odor etílico e não respeitou a placa de sinalização Pare, vindo a colidir com o ônibus, cujo condutor nada sofreu.