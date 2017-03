Bombeiros retomam buscas por funileiro que desapareceu após pular no Rio Dourados em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Equipe dos Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul retomaram na manhã de hoje, domingo (05), as buscas no Rio Dourados em Fátima do Sul, do corpo do funileiro Paulo Lopes da Silva.

Paulo Lopes que segundo informações de populares, pulou na tarde de ontem, sábado (04), da ponte do Rio Dourados e não voltou mais. Equipe do Corpo de Bombeiros estão desde ontem nas buscas.

Paulo trabalha na funilaria de frente ao terminal rodoviário em Fátima do Sul.