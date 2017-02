FOTO: VANILTON SOUZA - Bombeiros prestam 'Continência Militar' pela morte do pedreiro Elias em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - É com pesar que o Corpo de Bombeiros Militar, através do 10º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, comunica que, na manhã de 17/02/2017, o Sr. Elias Miguel Gonçalves, 58 anos, veio à óbito.

Às 08:50h, ele foi atendido pelo CBM-MS, vítima de parada cardiorrespiratória (PCR).

Após o socorro prestado pelos bombeiros militares, a vítima deu entrada no hospital do SIAS em Fátima do Sul/MS e posteriormente faleceu.

O Sr. Elias, recentemente, contribuiu com o 10º SGBM/Ind. restaurando o pátio de viaturas do quartel, oportunizando melhores condições de acesso das viaturas operacionais no deslocamento mais rápido às ocorrências.

Prestamos nossa continência militar a esse senhor, rogamos a Deus que acolha e ampare seus familiares neste difícil momento.