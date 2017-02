Bombeiros fazem treinamento para executar técnicas socorrer de vítimas presas em ferragens em FÁTIMA

Na manhã do dia 24 de fevereiro de 2017 (sexta-feira), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, através do 10º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente realizou treinamento à todo o efetivo da unidade operacional no uso do conjunto de equipamentos desencarceradores HOLMATRO e serra sabre, todos com a finalidade de executar técnicas e táticas de extricação de vítimas presas em ferragens em veículos automotores, nas ações de qualificação de pessoal em salvamento terrestre.

Na opinião do comandante do 10º SGBM/Ind, Major QOBM Leonardo Rodrigues CONGRO, a instrução tem caráter de ajustar dúvidas de operação, avaliar as condições de funcionamento do conjunto desencarcerador da unidade e o nível de proficiência dos bombeiros militares da unidade operacional, que teve um resultado satisfatório.

“Especialmente nessa época do ano, em que temos o feriado de carnaval, com aumento do tráfego rodoviário em nossa área de atuação, para se garantir à população um melhor atendimento, é preciso treinar nosso contingente militar”, complementou o major.

Confira as fotos.