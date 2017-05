O Corpo de Bombeiros Militar em Fátima do Sul/MS iniciou hoje os testes operacionais padrão (TOP) com motobomba. O equipamento, por exemplo, é muito apropriado para facilitar as operações de abastecimento de água do caminhão de combate à incêndios, utilizando-se de mananciais naturais.

Existem também outras aplicações ao equipamento, que foram esplanadas pelos bombeiros militares durante a realização da TOP.

Confira as fotos ABAIXO