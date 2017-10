Bombeiros conseguem apagar incêndio em parque após 7 dias no Parque das Várzeas do Rio Ivinhema

A chuva que caiu na região sul de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (19) ajudou e o incêndio combatido pelo Corpo de Bombeiros há sete dias no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema foi extinto. As chamas começaram após a área ser atingida por um raio, na quinta-feira (12) passada.

O comunicado sobre o fim do fogo foi repassada pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), conforme informações do gestor do parque.

Porém, apesar da extinção, as equipes do Corpo de Bombeiros que estão no local vão seguir realizando o trabalho de rescaldo e monitoramento do parque até esta sexta-feira (20), para verificar se há algum ponto que possa haver retorno do fogo.

O forte vento e calor que é registrado na região do parque colaborou para que o fogo se alastrasse e consumisse, por ora, 30 mil hectares de pastagens, em maior parte braquiária. A área é a primeira unidade de conservação do Estado e abrange três municípios, entre eles Taquarussu, Jateí e Naviraí.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina e Ivinhema foram chamadas para trabalhar no controle do fogo, além de servidores do Imasul que trabalham no parque e funcionários da prefeitura de Taquarussu.